„Zachraňte děti, co jsou mimo dosah státu.“ Francie chystá zákaz domácí výuky kvůli fundamentalismu

V rámci boje proti radikálnímu islamismu se Francie chystá zakázat domácí výuku všech dětí starších tří let. Britský deník The Times píše, že v čele tohoto plánu stojí ministr vnitra a zastánce tvrdého kurzu Gérald Darmanin, kterého prezident Emmanuel Macron jmenoval do funkce letos v červenci s úkolem prosazovat bezpečnostní záměry hlavy státu. Paříž 22:49 12. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský prezident Emmanuel Macron | Foto: Presidencia de la República Mexicana, CC BY 2.0

Cílem chystaného zákazu domácí výuky je podle Darmanina „zachránit děti, které jsou mimo dosah státu“, a zabránit šíření radikální „separatistické“ kultury.

Má jít hlavně o několik tisíc dětí, zejména dívek, které doma vyučují fundamentalistické rodiny. Ve Francii se přitom doma učí asi 50 tisíc dětí z celkového počtu 12 milionů žáků.

Jak ale Timesy upozorňují, do plánovaného konce domácí výuky by ještě mohla promluvit Ústavní rada, která záměr musí přezkoumat. Podle nového plánu by všechny francouzské děti starší tří let do budoucna musely navštěvovat oficiálně uznávané školy a dostaly by také přidělené identifikační číslo ve vzdělávacím systému.

Tato legislativa, jež „posiluje principy Francouzské republiky“, je hlavní součástí Macronovy snahy o omezení nekompromisních islamistických doktrín, které podle prezidenta rozvíjejí „separatistickou“ mentalitu a přiživují terorismus.

Zákon se připravuje už dva roky, ale nyní ho urychlila trojice nedávných teroristických útoků, při nichž byli zavražděni čtyři lidé, včetně jednoho učitele

Předehrou k zákonu proti separatismu byl policejní zátah proti 76 mešitám a modlitebním skupinám. Úřady jich několik natrvalo zavřely a vyhostily zahraniční imámy. Celkem je ve Francii asi 2600 mešit.

Závazek francouzským hodnotám

Podle nového zákona budou muset všichni muslimští vůdci v zemi podepsat „závazek“, že budou respektovat hodnoty Francouzské republiky, včetně rovnosti pohlaví a vyloučení náboženství z veřejného života. Všichni také budou muset „odmítnout politický islám a zahraniční vměšování“, uvedl Elysejský palác.

Zakázáno bude rovněž financování náboženských aktivit zpoza francouzských hranic. Všichni zahraniční imámové ze země galského kohouta postupně odjedou a nahradí je ti francouzští, kteří přímo ve Francii prošli školením.

Mešity a modlitebny budou také pod bedlivým dohledem a stát bude moci rušit rozhodnutí starostů, která by porušovala pravidlo vyloučení náboženství z veřejného života – například návštěvní hodiny v bazénech nebo tělocvičnách vyhrazené výlučně ženám.

Tým prezidenta Macrona chce těmito nástroji očistit islám od extremistů, kteří podněcují nespokojenou mládež na předměstích.

„Používáme metodu Al Caponeho,“ řekl nejmenovaný poradce lídra Francie v narážce na to, že americká FBI kdysi slavného gangstera dostala za mříže až trestním stíháním kvůli krácení daní.

Britský list uvádí, že etablovaní muslimští představitelé přijali vládní zásahy proti radikálnímu islamismu bez jakékoli kritiky, a to včetně třeba Francouzské rady muslimské víry nebo také Velké mešity v Paříži.

Podle Macrona je šíření radikálního islámu důsledkem neschopnosti Francie začlenit do společnosti potomky přistěhovalců z bývalých francouzských arabských a afrických kolonií, vysvětluje deník The Times.

