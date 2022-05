Z francouzské vesničky šíří informace do Ruska. ‚Chceme poskytnout komplexní informace.‘

Mezinárodní mírové rádio (RFPI) najdete v místě, kde byste ho rozhodně nečekali. Centrálu má ve vesnici Auros, která má 600 obyvatel a která je zhruba 60 kilometrů daleko od Bordeaux. Rádio sídlí přímo ve zdravotnickém středisku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mezinárodní mírové rádio vysílá ověřené, nezaujaté zprávy do Ruska

Na bytelném dřevěném stole je počítač, mixážní pult, tiskárna, mikrofon a sluchátka. To je celá vysílací část. Odtud vysílá Mezinárodní mírové rádio.

„Chceme Rusům poskytnout volné a komplexní informace. Nevysíláme propagandu, nemáme v úmyslu měnit názory lidí. Chceme jen, aby měli možnost přemýšlet o tom, co je pro ně nejlepší. Lidé si volí svůj vlastní směr. Na to nemáme žádný vliv. Hájíme jen naše hodnoty a svobodu tisku,“ vysvětluje manažer Sylvain Clament.

„Jsem zdravotník. Pracuji v nemocnici v nedalekém městě. Tady dělám masáže Šiacu, což je japonská masážní technika, která využívá akupunkturní dráhy. V doslovném překladu to znamená tlak prsty,“ pokračuje.

Hbité prsty se Sylvainovi hodí i na mixážním pultu při ovládání klik a hlasitosti. Sám všechny zvuky stříhá a dává dohromady. Jednotlivé pořady vytváří s čečenskými, ukrajinskými i ruskými novináři a novinářkami.

Ruský soud pokutoval Rádio Svoboda, šíří ‚lživé zprávy‘ o ruské agresi na Ukrajině Číst článek

Pro Mezinárodní mírové rádio se sídlem ve francouzské vesnici Auros pracuje například ruská investigativní novinářka Anastasia Kirelinková, která opustila Rusko v roce 2014 po anexi Krymu a zhoršení novinářských podmínek. To byl podle Sylvaina jeden z hlavních důvodů, proč se rádio zaměřené mimo jiné na Blízký východ, jižní Ameriku nebo Afriku, začalo více věnovat situaci v Rusku a ruské invazi na Ukrajinu.

„Je to informační válka. Putin už dvacet let umlčuje tamní média a novináře. Ruské veřejné mínění je přehlcené falešnými zprávami a informacemi. Mluvíme skutečně o indoktrinaci,“ popisuje situaci v Ruské federaci.

Mezinárodní mírové rádio vysílá dvakrát denně na krátkých vlnách. Pořady obvykle trvají zhruba patnáct minut. Nejdřív se dostávají do Spojených států nebo do Bulharska a přes tamní obří vysílače dál do Ruska. Stanici finančně podpořila i Mezinárodní organizace novinářů.

Ruský cenzurní úřad zablokoval web The Moscow Times. Server psal o policistech, co nechtějí do války Číst článek

„Chystáme pořady o ocelárně Azovstal nebo stavu novinařiny na Ukrajině. Tuto reportáž pro nás připravoval novinář přímo v Kyjevě. Odvysílali jsme také rozhovor s Denisem Katayevem – bývalým moderátorem ruské televize Dožď, která musela ukončit své vysílání,“ pokračuje manažer a moderátor v jedné osobě.

Mezinárodní mírové rádio má podle Sylvaina několik tisíc posluchačů. Někteří ho obviňují ze šíření falešných zpráv, jiní mu děkují za práci. Podporu Sylvain pociťuje také od obyvatel vesnice Auros. Místní prý Sylvainovi říkají, že rozhlasová stanice hájí správné hodnoty a že dělá dobrou práci.

Sylvain Clament je rádiový fanoušek. Vybavení si objednává třeba z Holandska a dokonce i Číny, kde mu některé dodávky uvízly. Jeho přáním je mít vlastní vysílače přímo ve vesnici Auros nedaleko Bordeaux.