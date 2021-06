Skončilo první kolo místních voleb ve Francii. Favorizovaná strana Le Penové zůstala za očekáváním

Volební místnosti se v neděli otevřely s asi tříměsíčním zpožděním oproti původně plánovaném termínu, které způsobila pandemie covidu-19.

Druhé kolo se bude konat v neděli 27. června a postoupí do něj ty strany, které v neděli získaly přes deset procent hlasů. Mandáty se rozdělují poměrným systémem, který však zároveň uděluje výrazný bonus straně s největším počtem hlasů.

Pravicově konzervativní Republikáni získali podle průzkumů 26 až 28 procent, uvedla agentura AP. Až za nimi je krajně pravicové Národní sdružení (RN) Le Penové, které bylo považováno za jednoho z favoritů.

Dlouhodobě slábnoucí socialisté skončili podle průzkumů třetí, následováni Zelenými, kteří v posledních několika volbách zaznamenávají stále větší úspěchy.

Macronova Republika v pohybu (REM) podle projekcí zaznamená slabé výsledky a v některých regionech se vůbec nedostane do druhého kola. Mladé hnutí z části doplácí na nerozvinuté regionální struktury i nespokojenost některých voličů s tím, jak si vláda prezidenta Macrona poradila s pandemií.

Podle průzkumů RN těsně zvítězilo v ostře sledovaném regionu na jihu země Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ovšem menším rozdílem, než se předpokládalo. Druhé zde skončilo uskupení bývalého europoslance Renauda Museliera, který uzavřel předvolební spojenectví s REM.

K volbám se podle průzkumu společnosti Elabe nedostavilo 68,5 procenta voličů. Vysokou neúčast patrně ovlivnila teplá a slunečná neděle, francouzské místní volby nicméně nelákají příliš mnoho voličů tradičně. Před šesti lety byla účast v prvním kole méně než poloviční.

