Řidič autobusu za sebe nechal do alkoholtesteru dýchnout děti. Stálo ho to místo a stovky eur

Do krabičky testující z dechu požití alkoholu nechal řidič místo sebe fouknout děti, které měl vézt. Nejdřív to zkusil jeden z mladších žáků, ale neměl dost silný dech, a tak to musel udělat jeho starší bratr.

Řidič si ale vybral dost špatně, protože to byly děti místního policisty. Když to pak doma vyprávěly a případ se provalil, musel v práci skončit. Soud mu teď vyměřil pokutu 370 euro, tedy asi devět a půl tisíce korun.

Není ovšem jisté, jestli byl řidič skutečně opilý. On sám tvrdí, že se jednalo jen o legraci a motor už v tu chvíli běžel. Podle dětí ale údajně tvrdil, že si dal dvě piva k obědu.

Navíc podle nich jel velmi rychle – přes 100 kilometrů za hodinu po okresní silnici. Často troubil a snažil se udělat na ně dojem tím, že za jízdy pouštěl volant. I to řidič odmítá s tím, že jel bezpečně a pomalu. Pokuta tak padla spíš za to, co i sám řidič uznává – tedy že do testeru na alkohol nechal místo sebe fouknout děti.

Ve Francii mají alkoholtester od roku 2015 povinně všechny autobusy. Zá pár let by se ale mohl rozšířit po celé Evropě. Evropská komise pracuje na návrhu, podle kterého by všechna nová auta vyrobená po roce 2021 měla být připravená na to, aby se do nich takové zařízení dalo namontovat.

Už dnes se to dělá třeba ve Švédsku, kde zařízení slouží jako alternativní trest pro řidiče, které chytili při řízení pod vlivem alkoholu. Vedle odebrání řidičského průkazu na rok nebo dva může provinilec přistoupit na to, že si nechá zařízení namontovat – pokud tedy není třeba recidivista. V takovém případě mu podmínečně vrátí řidičák, ale před každou cestou i během ní musí do přístroje foukat, aby prokázal, že nepil.