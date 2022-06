Vzděláním proti krveprolití: Francie se snaží zabránit radikalizaci už ve školách, třeba i kresbou obrazů

Pařížský tribunál už ve středu vynese verdikt v nejdelším soudním líčení ve francouzské poválečné historii. Rozsudek si vyslechne 14 lidí obžalovaných z atentátů z roku 2015. Teroristické komando tehdy na různých místech Paříže zabilo 130 lidí, nejvíce obětí bylo v hudebním klubu Bataclan. Francie se podobným atentátům snaží zabránit i vzděláváním dětí ve školách. Paříž 18:21 28. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žák pařížské školy Gustava Flauberta pracuje na nástěnné malbě na téma terorismus a oběti terorismu | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Jsme na schodišti školy Gustava Flauberta, je zde několik studentů, chlapců a dívek, dokončují obraz věnovaný tématu terorismu.

„Právě dokončujeme nadpis naší nástěnné malby, který zní: Protože terorismus útočí na republiku, vzdejme hold obětem. Obraz jsme začali kreslit asi v polovině roku,“ říká Luce, které bylo v době útoků šest let. Pamatuje si, že byla doma a že jí druhý den vysvětlovali, co se stalo.

Nástěnná malba, kterou se svými spolužáky kreslí, připomíná vraždu učitele dějepisu Samuela Patyho a atentáty z roku 2015 na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo a v Bataclanu. O útocích v pařížském hudebním klubu jim ve škole povídal jeden z přeživších.

Aby děti rozuměly

Kreslíř Fred Dewilde klečí u spodní části obrazu a vyplňuje poslední prázdné místo. Kreslí teroristu s kalašnikovem a výbušným pásem, kterého znázorňuje jako kostlivce:

„Děti uctívají památku obětí. Na tuhle práci budou vzpomínat do konce života. Může ovlivnit jejich budoucí rozhodování. Pracovaly ve skupině a velmi dobře rozumí událostem, o kterých mluví a které tady znázorňují. Je pro mě ctí se toho všeho zúčastnit a pomoct jim. Je to velmi dojemné,“ říká Dewilde.

Učitel Kamel Chabane (v oranžovém triku) s kreslířem Fredem Dewildem (v černém triku), který přežil teroristický útok v klubu Bataclan, se žáky pařížské školy Gustava Flauberta | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Děti kreslí obraz věnovaný obětem terorismu v hodinách dějepisu. Učitelem tohoto předmětu na škole Gustava Flauberta je Kamel Chabane.

„Těmto žákům je dnes patnáct let. V době teroristických útoků to byly malé děti, spoustu věcí nevnímaly. Když se teď k těm událostem vracíme, tak dáváme smysl věcem, které dřív jen někde zaslechly. Vysvětlujeme taky všechno, co se odehrává během soudních procesů, které jsou hodně medializované. Děti vše sledují v televizi se svými rodiči. Je důležité, aby to chápaly. Proč je tady teď to soudní líčení, v čem je tak výjimečné a podobně,“ vysvětluje Chabane.

Deradikalizace

Učitel Kamel Chabane se chce tématu terorismu se svými studenty věnovat i nadále. Už v září totiž začíná další ostře sledovaný proces s radikály obžalovanými z teroristických útoků v Nice v roce 2016. I k těmto atentátům se přihlásil tzv. Islámský stát. Učitel věří, že jedině vzděláváním dětí se podobnému krveprolití dá zabránit.

Obraz žáků pařížské školy Gustava Flauberta věnovaný kolonialismu | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Je to protijed proti radikalizaci. To je nesporné. Ve Francii se hodně mluví o deradikalizaci. Je ale důležité zasáhnout ještě před tím, než se u lidí začne projevovat. A přesně to se odehrává mezi našimi zdmi,“ říká.

Dekolonizace a další tabu

Dětem pomáhá i učitelka výtvarné výchovy Constance. Podle ní je možné na kruhovou nástěnnou malbu nahlížet jako na terč. V jeho středu je postava Marianne, která symbolizuje boj za svobodu.

„Tohle je součástí vzpomínání a utváření kolektivní paměti, abychom zpřístupnili události, které jsou složité, těžké a často traumatické. Znázorňovali jsme taky válku v Alžírsku nebo dekolonizaci. Jde tedy o témata, která jsou ve Francii někdy tabu,“ říká Constance.

Kreslíř Fred Dewilde (černé triko), učitel Kamel Chabane (oranžové triko) a učitelka výtvarné výchovy (v modro-bílých šatech) se svými žáky pracují na obrazu věnovaném terorismu | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Terorismus posledních let se stal jedním z bolavých míst francouzských dějin. Oběti atentátů bude připomínat zahrada u pařížské radnice. Pietní místo má vzniknout do roku 2025.

Ještě o dva roky později má být vybudované muzeum věnované obětem terorismu. Prezident Emmanuel Macron chce, aby bylo na kopci Mont Valérien na pařížském předměstí, kde je památník věnovaný protinacistickému odboji.