‚Přijmeme migranty z lodi Aquarius, kteří u nás budou chtít žít.‘ Francie nabídla Španělsku pomoc

Francie pomůže Španělsku s migranty z lodi Aquarius, kteří mají v neděli dorazit do španělské Valencie. Oznámil to v sobotu francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian. Podle něj Paříž vyšle do Valencie své úředníky, aby pomohli s posuzováním žádostí těchto migrantů o azyl. Francie chce též část migrantů přijmout, pokud si to budou přát.

Valencie/Paříž 16:09 16. června 2018