Francouzský premiér Philippe představil detaily důchodové reformy. Podle odborů jde o ‚výsměch‘

Francouzská penzijní reforma se má plně vztahovat až na lidi, kteří nastoupí na trh práce v roce 2022. Oznámil to premiér Édouard Philippe, který ve středu představil detaily změn v důchodovém systému. Už od minulého týdne kvůli nim stávkují a protestují statisíce Francouzů. Stávka ochromila zejména dopravu. Paříž 19:06 11. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Philippe představil detaily změn důchodového systému, který vyvolal rozsáhlé stávky. | Foto: RAF/DEG | Zdroj: Reuters

Francouzský premiér Édouard Philippe chce zavést univerzální důchodový systém, který nahradí víc než 40 souborů pravidel pro různé profese. Důchodový věk zůstane stejný jako dosud, tedy 62 let. Pracovníci ale budou motivovaní, aby pracovali déle. Premiér Philippe očekává, že časem bude většina Francouzů odcházet do penze v 64 letech. Některým profesím zůstanou výjimky. Hasiči, vojáci nebo policisté tak budou dál pracovat kratší dobu. A nový systém se vůbec nebude týkat lidí, kterým zbývá do penze méně než 17 let.

Stávka ucpala Paříž. Celková délka kolon dosahuje pátý den protestů 600 kilometrů Číst článek

„Univerzální systém umožní lépe ochránit nejzranitelnější Francouze. Budeme garantovat minimální čistou penzi 1000 eur měsíčně při dokončené kariéře na minimální mzdě,“ pokračoval Philippe. Promlouval přitom před členy státního poradního sboru CESE (Conseil économique, social et environnemental), v němž jsou zastoupeni francouzští zaměstnavatelé, odbory a další sdružení.

Každému, kdo stráví na pracovním trhu plnou dobu, premiér Philippe slíbil minimální důchod tisíc eur. Reformu předloží vláda parlamentu do konce února.

Hrozba Juppém

Návrh reformy zřejmě nepovede k ukončení stávky, která je označována jako časově neomezená. Odborový svaz CGT už navíc vládní představy kritizoval. „S prohlášením vlády nejsme vůbec spokojení. Je to vtip a výsměch těm, kteří dnes bojují,“ prohlásil šéf odborů Philippe Martinez. Dodal, že stávku bude nutné ještě zesílit.

Změny v současném systému povedou podle kritiků reformy k tomu, že lidé budou muset pracovat déle a dostanou menší penze. Odboráři proto pohrozili, že by současné protesty mohly dosáhnout podoby demonstrací v roce 1995, které vedly k pádu premiéra Alaina Juppého.

V Paříži pokračují protesty proti důchodové reformě. Ruší se vlakové spoje, část metra je mimo provoz Číst článek

V čele už týden trvající stávky, která působí zejména v Paříži značné komplikace v dopravě a která už ovlivnila také tržby hotelů či restaurací, stojí zaměstnanci státních drah SNCF. Ve středu znovu nepracuje přes 70 procent vlakvedoucích a SNCF oproti běžnému režimu vypravila jen čtvrtinu rychlovlaků TGV a 30 procent vlaků na lokálních linkách TER.

Chaos ráno opět zavládl v některých stanicích pařížského metra. Deset z jeho 16 linek je zcela uzavřených, další čtyři fungují v omezeném režimu. Ke stávce se připojili i někteří policisté, jejichž odboroví zástupci svolali manifestaci před pařížským sídlem CESE. Podle přítomných reportérů dorazily stovky lidí.