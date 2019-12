Francii paralyzovala největší stávka za desítky let. Turisté se nedostanou ani na Eiffelovu věž

Do protestu se ve čtvrtek zapojili mimo jiné zaměstnanci státních železnic, městských dopravních podniků, letecké společnosti Air France či řidiči kamionů.

Zatím není jisté, jak dlouho bude stávka trvat, její organizátoři jsou ale údajně připraveni vytrvat až do Vánoc. Podle televize France24 by to pro zemi znamenalo největší stávku minimálně od roku 1995. Tehdy byla země paralyzovaná na tři týdny.

Po celé Francii je na čtvrtek ohlášeno 245 demonstrací. Očekávají se tedy výrazné dopravní komplikace nejen kvůli spojům, které nevyjedou, ale i kvůli auty zablokovaným silnicím.

Do stávky se zapojili především zaměstnanci státních železnic SNCF. Podle odhadů nevyjede zhruba 90 % všech rychlovlaků TGV.

Jisté je zatím přerušení dopravy na čtvrtek. Stávka nemá určený konec a vlaky tak můžou zůstat v depech i další dny.

Jean-Baptiste Djebbari, státní tajemník zodpovědný za dopravu, ve čtvrtek ráno v rozhovoru se stanicí BFMTV připustil, že by se protesty mohly přelít i do dalších dní. „Jsem ve stálém kontaktu s odbory, mluvil jsem s nimi včera (ve středu), budu s nimi dál diskutovat dnes v poledne a budu doufat v rychlý konec sporu,“ citovala ho ČTK.

Přerušení provozu se dotklo také regionální dopravy, která byla částečně ovlivněna už během středečního večera. Na webových stránkách dopravce nebylo možné zakoupit jízdenky pro období od čtvrtečního rána až do neděle.

Uzavření Eiffelovy věže

S výraznými problémy se potýká hlavní město Paříž, kde se ke stávce připojili zaměstnanci dopravního podniku. Pohyb po metropoli tak je problematický i pro turisty. Uzavřená je většina linek metra, ty další provázejí omezení provozu.

Pařížská policejní prefektura po zkušenostech s akcemi takzvaných žlutých vest nařídila uzavření obchodů a restaurací podél trasy plánovaných protestních průvodů a počítá i s výtržnostmi. V ulicích metropole bude během dne na 6000 policistů.

Kvůli stávce je ve čtvrtek uzavřena Eiffelova věž. „Doporučujeme vám svou návštěvu odložit,“ vyzývají podle ČTK turisty webové stránky světoznámé památky.

Stávka se dotkne i letecké dopravy. Protestuje totiž i personál letecké společnosti Air France a část leteckého personálu. Ovlivněno bude asi 20 procent linek do země. Podle francouzského úřadu pro civilní letectví by se ale stávka neměla dotknout dálkových letů.

Nedostatek lidí na letištích způsobuje problémy i dalších dopravců. Naznačily to společnosti EasyJet a British Airways. Zatím víme o jednom ranním zpátečním letu mezi Paříží a Prahou společnosti Air France, který je zrušen. Mluvčí letiště Václava Havla nevyloučil, že se během dne na některých linkách do Francie objeví další komplikace.

Reformy prezidenta Macrona

Stávkují také zaměstnanci nemocnic, policisté a hasiči. Zapojí se taky školy nebo popeláři. Očekává se, že v celé Francii zůstanou otevřené jen čtyři školy z deseti.

Důvodem stávky jsou připravované reformy prezidenta Emmanuela Macrona, které se tvrdě dotknou právě pracovníků v dopravě. Hrozí například zrušení zvláštního režimu, který má většina zaměstnanců železnic.

S tím se pojí mnoho výhod jako garantovaná práce až do důchodu – nehrozí jim vyhození z ekonomických důvodů. Mají nastavenou pravidelnou valorizaci platů, kratší pracovní týden a mají možnost odcházet předčasně do důchodu mezi 52 a 57 lety. Penze se zároveň vypočítává jinak než u ostatních zaměstnání – místo z posledních 25 odpracovaných let jen za uplynulý půlrok.

Železničáři a jejich rodiny navíc můžou jezdit prakticky zdarma vlaky. Prezident Macron chce důchodový systém zjednodušit a udělat jednotným. Reformy chce mít schválené do konce svého funkčního období v roce 2022 a změny pak zavést v polovině příští dekády.