Paříž zaplavují odpadky, noci patří potkanům. Popeláři a spalovny stávkují proti důchodové reformě

Druhý pařížský obvod, centrum hlavního města. Haldy odpadků jsou naskládané přes sebe, černé pytle se smíšeným odpadem, kartony, krabice, všechno mezi sdílenými koly, auty a před restauracemi.

„Před restaurací už máme z odpadků menší horu. Je jasné, že to odrazuje zákazníky. Zápach ale není tak hrozný, protože je stále celkem zima. V létě by to bylo podstatně horší,“ říká Gladys, která pracuje u kasy v nově otevřeném rychlém občerstvení.

Zaměstnanci se obávají, že kvůli nevyvezeným odpadkům před restaurací nepřilákají zákazníky. Někteří majitelé pařížských podniků si sjednávají soukromé firmy, aby jim odpadky vyvezly. Podobnému kroku se už odhodlala i pařížská radnice, která oslovila popelářské firmy z jihu Francie.

„Odpadky se tady hromadí od minulého týdne. Ze začátku tady byly dva, tři pytle. Teď jich tu je podstatně víc. Rozumím stávkujícím, ale nechávat na ulici odpadky není řešení. Smrdí a odrazuje to lidi,“ říká Dorian, která pracuje v komunikační firmě.

Vyšla ven během přestávky na cigaretu, ale poslední týden jsou pauzy méně příjemné, protože se dívá přímo na jednu z hald odpadků.

Ráj potkanů

„Myslím, že stávky nebyly dostatečně silné. Bylo by potřeba, aby se do nich zapojili opravdu všichni. Teď to vypadá, že vláda reformu stejně prosadí. Aspoň jsme to zkusili,“ říká popelář Vincent.

Senát ve Francii schválil důchodovou reformu, protestují proti ní statisíce lidí Číst článek

Stávkoval dva dny, ale teď už zase pracuje. S kolegou hází pytle na malou dodávku, ale velké popelnice vysypat nemůžou.

„Mám jenom dvě ruce, nemůžu uklidit všechno. Snažíme se udržovat alespoň zdání pořádku. Máme předem vymezenou oblast a tam zametáme chodníky a vysypáváme menší odpadkové koše. Podporuji stávkující kolegy, ale já si to nemůžu finančně dovolit,“ vysvětluje další popelář Judy.

Judy má na sobě žlutou svítivou vestu. Normálně by Paříží projížděl popelářským vozem. To teď dělat nemůže, protože jeho kolegové řidiči stávkují, a tak prochází pařížskými ulicemi a zametá aspoň menší odpadky.

Judy potkává při své práci spoustu potkanů. Podle něj v úřednických čtvrtích to ještě jde. Nejhorší to je v místech s restauracemi, kavárnami a úplně nejhorší to je v noci. Noční Paříž podle něj patří potkanům.