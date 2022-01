‚Máme obtíže soustředit se na vlastní profesi.‘ Učitelé ve Francii stávkují kvůli změnám v testování žáků

Učitelé na základních a středních školách po celé Francii stávkují kvůli opakovaným změnám v pravidlech pro testování žáků na koronavirus. Ztěžují podle nich samotnou výuku a její organizaci, dodatečná administrativa zabírá čas a učitelé kritizují i nedostatek komunikace ze strany francouzské vlády. Paříž 14:13 13. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stávkující učitelé v Nice | Foto: Eric Gaillard | Zdroj: Reuters

Do stávky se podle odborů zapojí až 75 procent učitelů, zavřená by mohla být až polovina škol, informovala stanice BFM TV. Stávku podle listu Le Monde podpořila většina učitelských odborů, ale také odbory ředitelů škol, školních inspektorů a sdružení rodičů žáků, podle některých z nich je to největší učitelská stávka za posledních 20 let. Podle údajů ministerstva školství stávkuje dnes 31 procent učitelů.

Podle odborů v celé Francii stávkuje 75 procent učitelů v mateřských školách a na prvním stupni základních škol; na druhém stupni a na středních školách je to 62 procent. Podle ministerstva školství je to 38,48, respektive 27,34 procenta.

Ve Francii protestovali proti vládním opatřením. Nový zákon by neočkovaným znemožnil i jízdu vlakem Číst článek

Celorepublikový průměr je podle vládních údajů 31 procent stávkujících pedagogů, po započtení všech zaměstnanců škol je to lehce přes 27 procent. Údaje se liší zejména kvůli způsobu výpočtu, vysvětlují média.

‚Volání o pomoc‘

Přesná čísla o počtu zapojených učitelů a škol nejsou k dispozici, postupně je hlásí jednotlivé regiony. V Paříži je zavřených 58 procent škol, departement Gard hlásí zapojení 56,4 procenta učitelů. Učitelé na základních školách musí svůj záměr stávkovat hlásit podle zákona dva dny předem, aby se rodiče mohli připravit na případné komplikace. Stávky na středních školách tomuto pravidlu nepodléhají.

„Je to volání o pomoc, nebojme se to tak pojmenovat. Nemáme už žádnou motivaci a máme obtíže se soustředit na vlastní profesi,“ řekla Adeline Dumezová, učitelka v mateřské škole stanici BFM TV.

„Nová pravidla se dozvídáme v předvečer jejich platnosti z médií. Trvá nám dlouho, než je opravdu pochopíme, a když se tak stane, tak se zase změní,“ uvedla učitelka Sylvie. Připomíná tak skutečnost, že od návratu dětí do lavic po vánočních prázdninách se pravidla pro testování a pro izolaci žáků po kontaktu s nakaženým změnila už třikrát.

Konec arogance. Na spolupráci s českým předsednictvím se těšíme, slibují Francouzi Číst článek

Francouzská vláda prakticky po celou dobu pandemie covidu-19 udržela školy otevřené a považovala to za svůj velký úspěch. Pobouření pedagogů vyvolal ministr školství Jean-Michel Blanquer svým prohlášením, že „proti viru nelze stávkovat“. Několik opozičních levicových politiků dokonce žádalo jeho demisi, píše agentura AFP. Blanquer přitom dosud patřil k oporám kabinetu a po téměř pěti letech ve funkci patří k nejdéle sloužících šéfům tohoto resortu.

Za poslední týden se ve Francii virem SARS-CoV-2 nakazilo v průměru zhruba 287 600 lidí denně, v předchozím týdnů to bylo necelých 200 000. Absolutní rekord v počtu infikovaných za den padl v úterý, kdy Francie registrovala 368 149 potvrzených případů nákazy koronavirem.

V rámci boje s pandemií francouzská vláda navrhla proměnit covidový pas na pas očkovací. Pro vstup do mnoha zařízení nebo účast na akcích tak nebude stačit test, ale bude nutné mít dokončené očkování.

Návrh v noci na dnešek schválil senát, doplnil k němu ale mnoho pozměňovacích návrhů. Nový pas bude podle senátu v platnosti, jen pokud bude zátěž nemocnic pacienty s covidem-19 přes 10 000 hospitalizovaných. Průměr posledních dní je 13 000 pacientů.