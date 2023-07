Francie má po měsících nepokojů nové ministry. Macron promluví do konce týdne

Francie má nového ministra školství, kterým je Gabriel Attal, a nového ministra zdravotnictví, kterým se stal bývalý šéf kanceláře premiérky Élisabeth Borneové Aurélien Rousseau. Uvedla to ve čtvrtek agentura AFP. Francouzi kromě toho stále čekají na projev prezidenta Emmanuela Macrona, který uzavře svůj stodenní plán na obnovení stability v zemi po bouřlivých protestech proti důchodové reformě. Prezident by měl promluvit do neděle. Paříž 21:58 20. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francie má po měsících nepokojů nové ministry (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Ve čtvrtek oznámené změny ve vládě označil Macron za technické. AFP je označila za „relativně omezené“. Francouzská vláda se všemi ministry a náměstky čítá 41 členů. Zdroje z okolí Elysejského paláce uvádějí, že noví ministři posty získali buď díky svým lepším kvalifikacím nebo díky schopnostem rychleji a účinněji provádět reformy.

Pomyslná mračna se stahovala i nad samotnou Borneovou, francouzská média ale už v pondělí informovala, že premiérka si svou funkci udrží. Novým šéfem její kanceláře po Rousseauovi bude odborník na pracovní právo Jean-Denis Combrexelle.

Ve Francii letos vyšly do ulic statisíce lidí kvůli důchodové reformě, která posunula věk pro odchod do penze z 62 na 64 let. Nevoli veřejnosti pak způsobilo i schválení reformy vládním dekretem místo schválení v dolní komoře parlamentu.

Prudké emoce v posledních týdnech vzbudila smrt sedmnáctiletého řidiče severoafrického původu při dopravní kontrole. Demonstranti si stěžovali na údajné policejní násilí, zapalovali auta a útočili na budovy státní správy.