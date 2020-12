Četníci ve Francii vyjeli k domácímu násilí. Útočník tři zastřelil a jednoho těžce zranil

Násilník ve střední Francii v noci na středu zabil tři četníky a jednoho vážně zranil, informovala s odvoláním na prokuraturu agentura AFP. Četníci zasahovali na samotě u obce Saint-Just v departementu Puy-de-Dôme kvůli ohlášenému případu domácího násilí. Paříž 8:23 23. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Násilník ve střední Francii v noci na středu zabil tři četníky a jednoho vážně zranil, informovala s odvoláním na prokuraturu agentura AFP (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Krátce po středeční půlnoci se policisté vydali k domu, kde se ukryla ohrožovaná žena. Osmačtyřicetiletý muž jednoho z nich zastřelil a druhého zranil. Následně svůj dům zapálil a znovu začal střílet na příslušníky bezpečnostních složek, přičemž zemřeli další dva lidé.

Gendarmes tués dans le Puy-de-Dôme : l'auteur des faits est actuellement recherché, annonce la porte-parole de la gendarmerie Maddy Scheurer pic.twitter.com/aTi070ZA2d — CNEWS (@CNEWS) December 23, 2020

Žena je podle informací agentury Reuters v pořádku. Před svým partnerem utekla na střechu domu, odkud se ji podařilo dostat do bezpečí, a nyní poskytuje výpověď, která by měla osvětlit, co přesně se v domě odehrálo. Na místě zasahovali hasiči, kteří dostali pod kontrolu požár domu.

Na místě je podle zdroje blízkého vyšetřování nejméně sedm příslušníků elitních vojenských jednotek GIGN specializovaných na terorismus, které spadají pod četnictvo. „Jsme obezřetní kvůli nebezpečnosti tohoto jedince,“ uvedl zdroj.

Pachatel, po němž četnictvo v ranních hodinách stále pátrá, je podle AFP bezpečnostním složkám známý pro dřívější problémy související s péčí o dítě.

S výjimkou teroristických činů je násilí spáchané s pomocí střelných zbraní proti příslušníkům bezpečnostních sil ve Francii relativně vzácné. V květnu střílel zuřící muž z pušky na četníky v Saint-Christoly-Médoc v departementu Gironde a jednoho z nich lehce zranil.