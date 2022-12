V Paříži vraždil Francouz, který ‚nenávidí cizince‘. Těžko říct, kolik takových je, říká zpravodaj Balucha

„Nakonec zaútočil v 10. pařížském obvodu u kurdského centra,“ upozorňuje Balucha v pořadu Interview Plus. Podle zjištěných informací se útočník postupně radikalizoval.

„Zaútočil i minulý rok v oblasti Bercy na uprchlický tábor, kde mačetou poranil několik uprchlíků. Před lety do jeho v domu vtrhli cizinci a on se bránil. To vysvětluje jako spouštěcí prvek ve svém chování,“ doplňuje Balucha.

Podezřelý muž byl přitom krátce před útokem vyšetřován a souzen. „Byl propuštěn na svobodu zhruba jedenáct dní před samotným útokem na kurdské kulturní středisko,“ popisuje Balucha.

„Kurdové, kteří demonstrovali bezprostředně po útoku, si stěžovali, že francouzská policie není schopná zajistit jejich bezpečí,“ vysvětluje Balucha prvotní záměr protestů. Podle výpovědí, které získal na místě, vnímají Kurdové útok jako pokračující útisk.

„Demonstrující kurdská menšina dává útok do paralely k jinému útoku před deseti lety, který spojují s politickými záměry a kdy v Paříži zemřeli tři kurdští aktivisté,“ rozvádí Balucha.

Podle něj tak na demonstracích zaznívá i hlasitá kritika tureckého prezidenta Erdogana. Žádný politický motiv však zatím potvrzen nebyl.

Podle Baluchy útok o stavu dnešní francouzské společnosti příliš nevypovídá. „Útok v hlavě toho člověka už evidentně nějakou dobu zrál,“ uvažuje. Míru nenávistných proudů ve Francie a jejich vlivu na útočníka je prý těžké zhodnotit.

Race rioting by Kurdish migrants marred Paris just ahead of Christmas Eve following a shooting by a white male suspect that killed three from their community. The migrants wanted revenge against the state, blaming France for not protecting them. pic.twitter.com/7pQdyYbXoU