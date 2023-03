Ministerstvo životního prostředí ve Francii varuje před nedostatkem podzemních vod

Stovka prefektů francouzských departementů by neměla váhat s rychlým vydáním nařízení omezujících místní využívání vody, a to vzhledem k alarmujícímu stavu podzemních vod. Podle agentury Reuters to v pondělí prohlásil ministr zdravotního prostředí Christophe Béchu.

