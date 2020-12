Francouzský soud rozhodl o doživotí pro útočníka z vlaku Thalys. S vysokými tresty odešli i komplicové

Soud v Paříži ve čtvrtek poslal na doživotí do vězení muslimského radikála, který v srpnu 2015 zaútočil střelnými zbraněmi na cestující v rychlovlaku Thalys na lince z Amsterodamu přes Brusel do Paříže. Informují o tom agentury. Maročana Ajjúba Chazzaního přemohli tři mladí Američané. Paříž 22:46 17. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K útoku na francouzský rychlovlak Thalys došlo 21. srpna 2015, tři lidi byli zraněni | Zdroj: ČTK / AP

Nyní jednatřicetiletý muž zaútočil, když vlak 21. srpna 2015 přejel z Belgie do Francie. Zranil tři lidi. Později vypověděl, že chtěl zabít americké vojáky a pracovníky Evropské komise. Podle soudu je vinen z pokusu o vraždu se záměrem spáchat teroristický čin.

Tři Chazanního komplicové dostali tresty v rozmezí od sedmi do 27 let, podle soudu pomáhali s přípravami teroristického útoku. Za hlavního strůjce zmařeného útoku v rychlovlaku Thalys i pozdějších útoků u stadionu Stade de France ve východní části Paříže a v klubu Bataclan je považován tentýž muž, Abdelhamin Abaaoud. Zemřel při policejní operaci 18. listopadu 2015. Ze Sýrie do Evropy Abaaoud přicestoval spolu s Chazzaním.

Agentury DPA připomíná, že tři Američané, „hrdinové z Thalysu“, později jako výraz díku dostali francouzské občanství. Režisér Clint Eastwood jejich příběh zfilmoval pod názvem Paříž 15:17.

V srpnu 2015 se Francie stále vzpamatovávala z šoku, jaký pro ni o sedm měsíců dříve znamenaly teroristické útoky islamistů na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo a na pařížský obchod s košer potravinami, které si vyžádaly celkem 17 obětí. Tři útočníky zabila policie. Ve středu se konal soud s jejich komplici, hlavní z nich dostal třicetiletý trest.