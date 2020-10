Útok nožem v Nice má dvě potvrzené oběti, další lidé jsou zranění. Starosta čin označil za terorismus

Projev Merkelové přerušovali poslanci AfD křikem. Kancléřka bránila nová karanténní opatření

Od pondělí 2. listopadu do konce měsíce čeká Německo rozsáhlá karanténní uzávěra. Merkelová varovala, že současné tempo šíření koronaviru by znamenalo zahlcení zdravotní péče do několika týdnů.