ONLINE: Francie chce obnovit vztahy mezi USA a Ukrajinou. ‚Chceme silný mír,‘ řekla mluvčí vlády

„Navrhli jsme příměří. To se právě zkoumá v rámci jednání se Spojenými státy. Francie a Evropa se snaží obnovit vztahy mezi Spojenými státy a Ukrajinou,“ řekla.

Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl v neděli po evropském summitu, že Francie a Británie navrhují měsíc trvající částečné příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. Platilo by na vodě, ve vzdušném prostoru a pro energetickou soustavu. Příměří by podle Macrona mohlo otevřít dveře dalším fázím klidu zbraní, během nichž by mohlo dojít i k rozmístění zahraničních mírových jednotek.