Francie uzná Stát Palestina. ‚Perspektiva takového státu znamená zánik Hamásu,‘ myslí si arabista Kepel
Deset zemí včetně Francie, Belgie, Velké Británie a Portugalska podle francouzského Elysejského paláce v pondělí uzná Stát Palestina. Oznámí to na konferenci v New Yorku o dvou státním řešení palestinsko-izraelského konfliktu, kterou pořádá Francie ve spolupráci se Saúdskou Arábií. „Myslím, že jde o snahu ukončit současnou válku a krveprolití v Gaze,“ říká francouzský arabista Gilles Kepel.
Francouzský prezident Emmanuel Macron věří, že uznání palestinského státu přispěje k uzavření dlouhodobého míru na Blízkém východě a k izolaci teroristického hnutí Hamás. Nesouhlasí s ním nejen opoziční politici ve Francii, ale taky Spojené státy, podle kterých uznáním palestinského státu naopak posílí Hamás.
Stát Palestina uznává zhruba 150 zemí. V pondělí se k nim má podle Elysejského paláce přidat dalších deset států. Mezi nimi i Francie. V neděli už palestinský stát uznala Velká Británie. Francie a Velká Británie, to jsou jaderné mocnosti, státy, které jsou stálými členy rady bezpečnosti OSN. Má jejich uznání palestinského státu pouze symbolický význam nebo jde o gesto, které může přispět ke změně současné situace?
Myslím, že jde o snahu ukončit současnou válku a krveprolití v Gaze - o to nabídnout nový horizont. To znamená, že by tu neměla být jen perspektiva zničené Gazy nebo Trumpovy riviéry postavené na troskách zničeného města.
Jde o to vidět i něco jiného, aby po zničení Hamásu mohla v Gaze a na Západním břehu Jordánu existovat palestinská státní struktura, která by dokázala žít vedle Izraele. A která by taky Izraeli umožnila integraci do Středního východu. Je potřeba říct, že tu inciativu vedou Saúdská Arábie a Francie.
Prezident Emmanuel Macron tvrdí, že uznání Státu Palestina přispěje k dlouhodobému míru v oblasti a zároveň k izolaci Hamásu. Je to skutečně tak? Ozývají se totiž kritické hlasy. Třeba americký velvyslanec ve Francii Charles Kushner, což je mimochodem otec zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, říká , že uznání Palestiny naopak posílá Hamás.
Kushnerovi jsou v celé této věci zainteresování. Developerský projekt v Gaze by je mohl zajímat.
Problémem lidí v Trumpově administrativě je v tom, že není jasné, co je v jejích soukromém zájmu a co je v zájmu amerického lidu. To je velký problém pro budoucnost celého západního světa. Jde opravdu o to vytvořit nějakou alternativu k tomu, co vedlo ke krveprolití 7. října 2023.
Vpád Hamásu do Izraele znamenal masakr 1200 lidí a zajetí dalších 250 obyvatel. Tohle je zároveň výsledek politického selhání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Jestliže dnes vede válku, tak je to taky proto, aby nemusel skládat účty. Moc dobře ví, že jakmile skončí válka, tak s ním začne soud.
Jsme dnes v politické slepé uličce. Prim hraje válka a cílem je se promítnout dál. Samozřejmě by bylo nereálné si myslet, že palestinský stát vznikne zítra. Stejně tak Hamás nezanikne ze dne na den. I když je dnes velmi oslabený, stále kontroluje část Gazy.
20 francouzských osobností včetně herečky Charlotte Gainsbourgové nebo třeba filosofa Bernarda-Henriho Lévyho vyzvalo prezidenta Emmanuela Macrona, aby podmínil uznání Státu Palestina propuštěním rukojmí a rozpuštěním Hamásu. Není to teď ale naopak? Nemůže to působit jako odměna Hamásu, jak poukazují někteří kritici?
Rozhodně si nemyslím, že by uznání Palestiny bylo dárkem pro Hamás. Je to přesně naopak. Perspektiva palestinského státu znamená zánik Hamásu.
Do jaké míry podle vás uznání stáru Palestina ze strany Francie a dalších zemí může vytvořit tlak na izraelskou vládu?
Znamená to, že tu existuje i jiná možnost. Zatím pokračuje izraelská ofenzíva v Gaze. A ani na ní se Izraelci plně neshodnou. Náčelník generálního štábu Eyal Zamir brzdí ambice politiků.
Dobře ví, že je izraelská ofenzíva v Gaze do jisté míry kontraproduktivní, že při ní umírají izraelští vojáci. Někteří Izraelci v tom přestávají vidět smysl, jde taky o identifikaci obyvatel s armádou. Panují pochybnosti v tom smyslu, že armáda není nasazená z důvodu ochrany Izraele ale z osobních zájmu premiéra.
Nedávný průzkum týdeníku Journal du Dimanche ukázal, že popularita prezidenta Emmanuela Macrona se pohybuje kolem sedmnácti procent, což je vůbec nejníže od Macronova nástupu do funkce v r 2017. Myslíte, si že by uznání státu Palestina mohlo Macronovi pomoct vylepšit tato čísla? A zároveň možná přilákat některé voliče, kteří dosud podporovali levici a radikální levici?
To bych neřekl. Myslím, že voliči levice a radikální levice se už rozhodli a Macrona považují za ďábla. Nepřinese mu to žádné voliče.
Možná to bude naopak. Macron může tímto krokem přijít o pravicové a středopravicové voliče, kteří mu dosud zůstávali. Podle mě Macronovi nejde o zisk voličů ale spíš o vizi.
V posledních dnech lidé ve Francii protestovali proti vládě, prezidentovi Emmanuelu Macronovi, důchodové reformě, rozpočtovým škrtům. Jak si vysvětlujete, že během těchto demonstrací byly hodně vidět palestinské vlajky – a to i přes to, že šlo hlavně o francouzská témata.
Ano, bez přímé souvislosti s Palestinou. Víte, dnes lidé vyjadřují solidaritu s Palestinou podobně, jako kdysi moje generace vyjadřovala solidaritu s Vietnamem. Stal se z toho velmi důležitý rozlišovací znak pravice a levice.
A taky způsob, jak Nepoddajná Francie může oslovovat příslušníky muslimské části populace z chudších čtvrtí, kteří jsou dnes Francouzi a masivně volí právě Nepoddajnou Francii.