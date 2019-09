Kvůli falešným zprávám o uzavření hranic roste počet migrantů, kteří překonávají Lamanšský průliv

Britské úřady v úterý zadržely 86 migrantů při pokusu překonat Lamanšský průliv. S odvoláním na ministerstvo vnitra o tom ve středu informovala agentura DPA, podle níž se jedná o rekordní počet během jediného dne. Nárůst počtu lidí snažících se nelegálně dostat z Francie do Velké Británie podle BBC živí i falešné zprávy o uzavření hranic po brexitu. Londýn 7:28 11. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britské úřady v úterý zadržely 86 migrantů při pokusu překonat Lamanšský průliv /ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Dohromady byly zachyceny čtyři čluny, které se snažily dosáhnout britského pobřeží. Dvěma dalším skupinám se podařilo dostat až na pláž, kde byly zadrženy.

Britské ministerstvo vnitra sdělilo, že na všech úrovních spolupracuje s francouzskými úřady, aby se s „tímto nebezpečným a nezákonným jednáním vypořádalo“.

Francouzský politik Pierre-Henri Dumont uvedl, že jedním z důvodů nárůstu pokusů o překonání Lamanšského průlivu jsou falešné zprávy kolující mezi migranty ve Francii, podle nichž Británie po brexitu uzavře své hranice.

„Pašeráci říkají migrantům: ‚Pokud Británie opustí Evropskou unii, už nikdy nebudete schopni překročit Lamanšský průliv‘,“ řekl podle stanice BBC konzervativní poslanec z města Calais. „Je to lež, protože se nic nezmění.“

V srpnu dohodli britská ministryně vnitra Priti Patelová a její francouzský protějšek Christophe Castaner, že zintenzivní společná opatření na omezení migrace přes La Manche na malých člunech. Od začátku roku do konce srpna se do Británie dostalo nelegálně na člunech více než 1100 lidí. Na 65 migrantů bylo ve stejném období vyhoštěno do některé z evropských zemí.