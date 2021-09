Francouzské lodě zachránily v Lamanšském průlivu 150 migrantů. Hrozilo jim nebezpečí kvůli provozu

Francouzské lodě zachránily v pondělí a v úterý v Lamanšském průlivu z několika plavidel 154 migrantů, kteří se pokoušeli doplout do Británie. Informovala o tom agentura AFP. Francouzské úřady dlouhodobě varují, že pokusy přeplout v malých lodích moře směrem do Británie jsou pro migranty velice nebezpečné kvůli hustému provozu, silným podmořským proudům a nízké teplotě vody. Paříž 21:46 21. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzské lodě zachránily v Lamanšském průlivu přes 150 migrantů | Foto: Paul Childs | Zdroj: Reuters

Pobřežní hlídka v úterý zachránila z jedné lodi 46 migrantů, které převezla do přístavu v severofrancouzském Boulogne-sur-Mer.

Na texaské hranici táboří přes 13 000 migrantů. Bílý dům chce urychlit jejich vyhoštění Číst článek

V pondělí spolu s celníky zasahovala v Calaiské úžině hned několikrát. Do přístavu Dunkerk postupně převezla 22, 20 a 39 migrantů ze tří lodí. Na další plavidlo v potížích upozornil úřady tanker Baixas Knutsen a záchranáři pak odvezli 27 zachráněných lidí do přístavu Calais.

Počet migrantů, kteří se pokoušejí do Británie dostat po moři, se od roku 2018 rapidně zvyšuje. Letos do konce srpna se pokusilo o nelegální překročení Lamanšského průlivu 15 400 migrantů, 3500 z nich se dostalo do potíží a francouzské lodě je odvezly zpět k francouzskému pobřeží.

Loni se podle AFP o přeplutí průlivu pokusilo 9500 lidí, o rok dříve 2300 a v roce 2018 pouze 600.