Francouzský velvyslanec Dutertre opouští Prahu. Stane se poradcem pro Evropu prezidenta Macrona

„Je mi velmi líto, že opouštím Prahu, a to po více než třech vzrušujících letech plných významných momentů, mezi které patří francouzské a české předsednictví Radě EU, podpora Ukrajiny či Evropské jaderné aliance,“ povzdechl si končící velvyslanec.

Zatím není jasné, kdo Dutertreho nahradí, jméno nástupce ambasáda zatím neuvedla.

Na novém působišti se bude diplomat zaměřovat na Evropu. Stane se poradcem prezidenta Macrona. „Mou velkou motivací je ale evropská agenda a to, že s sebou do Paříže mohu přinést ‚čechofilskou citlivost‘,“ uvedl pro Český rozhlas.

„I think it is important to acknowledge the value of European unity from the beginning of the Ukrainian conflict. There is no fatigue, and we have to show Russia that they cannot count on fatigue among EU countries“

