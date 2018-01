Ve Francii se bouří vězeňští dozorci: kvůli bezpečnosti a platům spustili 'totální blokádu' věznic

Minulý týden odbory vládní návrhy na ukončení stávek odmítly. Do protestu, který podporují odborové centrály CGT, Force Ouvrière (FO) a Ufap-Unsa, se v pondělí zapojili dozorci z věznic po celé Francii, včetně věznic se zvýšenou ostrahou Fleury-Mérogis a Fresnes u Paříže.

V pondělí ráno "je ve Francii blokováno 115 zařízení" z celkových 188, řekl agentuře AFP tajemník FP Emmanuel Baudin. V největší evropské věznici Fleury-Mérogis se hned ráno sešlo na 150 dozorců a barikádami vytvořenými z pneumatik a palet zablokovali vstup do věznice, uvedla AFP.

Francouzské ministerstvo spravedlnosti vyzvalo zástupce odborů k "okamžitému obnovení dialogu" a dodalo, že je odpovědností všech stran zajistit fungování věznic. Stávka podle BBC následuje po zranění několika dozorců při potyčkách s vězni v několika zařízeních.

Strach dozorců

Například minulý týden byli napadeni tři strážníci při útoku ve věznici Fresnes jižně od Paříže. V neděli museli dva strážníci na ošetření do nemocnice po útoku v nápravném zařízení pro mladistvé ve věznici Longuenesse poblíž Calais. "Toto je další útok na personál, už to dál nemůžeme snášet," řekl Yannick Lefebvre, mluvčí odborů Ufap-Unsa a dodal, že to je na denním pořádku.

Odbory kromě toho podnikají další akce po odmítnutí návrhu dohody předpokládající vytvoření 1100 pozic dozorců během následujících čtyř let. V současnosti vězeňská služba zaměstnává 28 000 dozorců ve 188 zařízeních, v nichž si tresty odpykává přibližně 78 000 odsouzených, informovala AFP.

