Na jihu Francie hrozí bleskové povodně. Vyschlá půda nedokáže vsáknout vodu

Francie se potýká s historickým suchem. Přes 100 obcí už nemá pitnou vodu. Potvrdil to ministr pro ekologickou transformaci @ChristopheBechu. Vodu do těchto oblastí dováží kamiony. Vysoké teploty by mohly omezit provoz jaderných elektráren kvůli teplejší řece Rhôně.@iROZHLAScz https://t.co/0HFQwblzFl