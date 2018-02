Francouzi díky DNA poprvé identifikovali vojáka, který padl během krvavé bitvy u Verdunu

Ve Francii vůbec poprvé díky analýze DNA identifikovali francouzského vojáka z první světové války. Padl v bitvě u Verdunu v roce 1916. Archeologové a lékaři jeho ostatky vykopali před třemi lety. Celý příběh je o to zajímavější, že se podařilo dohledat i vnuka padlého vojáka. Verdun 19:12 21. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britští vojáci během bitvy na Sommě | Foto: John Warwick Brooke | Zdroj: Wikimedia Commons/Imperial War Museum

O vojákovi víme docela dost. Jmenoval se Claude Fournier a byl to seržant. Narodil se 27. listopadu roku 1880 ve vesnici Colombier-en-Brionnais na východě Francie poblíž Lyonu. Fournier sloužil u 134. regimentu pěchoty a zemřel u pevnosti Douaumont ve věku 35 let.

Bitva u Verdunu se odehrávala na zhruba 120 000 hektarech. Při první světové válce tam zemřelo na 300 000 lidí. Těla zhruba 80 000 z nich se stále ještě nepodařilo najít a identifikovat. Čas od času, většinou po delším období dešťů nebo sucha, se objeví části ostatků. Podle rozhlasové a televizní stanice France Info se takhle každoročně objeví ostatky zhruba dvaceti vojáků.

V roce 2015 - v době rekonstrukce u památníku bitvy ve Verdunu - se podařilo vykopat hned několik nalezišť. Mezi nimi byly právě i ostatky seržanta Clauda Fourniera. Trvalo tři roky, než se ho podařilo identifikovat, a to hlavně díky práci doktora Bruna Frémonta. Ten DNA nalezených ostatků porovnal s geny 75letého vnuka vojáka.

„Byly tam tři kostry. Dvě z nich patřily dvěma mladým, zhruba dvacetiletými vojákům. Třetí z nich byla vojáka, kterému bylo zhruba 35 let. Doktor potom požádal ty, kteří ostatky našli, aby pokračovali ve výkopových pracích a našli něco, co by umožnilo identifikaci vojáků. No a našli známku Clauda Fourniera,“ popisoval vnuk Robert Allard v rozhovoru pro rozhlasovou stanici RTL.

Lékařský tým se ve spolupráci s policisty vytvořil i digitální obraz identifikovaného vojáka. Podařilo se jim zatím navrhnout čtyři verze portrétů. Na každém z nich má trochu jinak upravené vousy i vlasy.

Vnuk vojáka taky popsal, jak se cítil, když mu všechno řekli: „Byl jsem skeptický. Byla to přeci jen velká zpráva. Představte si, že vám řeknou, že možná našli tělo vašeho dědečka. Je pravda, že vás to rozhodí."

Ostatky identifikovaného seržanta stejně tak jako pozůstatky dvou dalších vojáku ve středu pochovali u národního památníku bitvy u Verdunu. Na pohřbu byl i vnuk vojáka Fourniera - Robert Allard.