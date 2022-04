Francouzské prezidentské volby se blíží. O jejich výsledku můžou rozhodnout levicoví voliči

Sedmdesátiletý krajně levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon se sice ani napotřetí nedostal do druhého kola hlasování, ale zaznamenal historický úspěch. Skončil těsně za postupující dvojicí Emmanuel Macron a Marine Le Penová a získal 22 procent hlasů. Mélenchon zvítězil třeba ve druhém největším francouzském městě v Marseille. Jeho voliči teď přemýšlejí, koho budou volit. Právě jejich hlasy by o výsledku voleb mohly rozhodnout. Marseille 20:00 19. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jean-Luc Mélenchon v Marseille v prvním kole prezidentských voleb zvítězil s více než 30 procenty, na druhém místě skončil Macron | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Krajně levicový prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon získal v Marseille přes 30 procent hlasů. Ve městě jsou i čtvrti, ve kterých byl ale ještě úspěšnější. Příkladem je třetí městská část, kam spadá Mélenchonův volební obvod a nachází se tam taky oblíbený skatepark.

Podle průzkumu agentur Ipsos Sopra Steria bude zhruba třetina Mélenchonových voličů v neděli hlasovat pro Macrona.

Necítí se v bezpečí

„Budu hlasovat proti Marine Le Penové. Necítím se s ní v bezpečí. Myslím, že odmítá všechno, co představuji. Jsem černoch a pocházím z dělnických čtvrtí,“ okomentoval své rozhodnutí 38letý hasič Nordine, který vyrůstal a pracuje v Marseille.

Nordine ale není spokojený ani se současným prezidentem Emmanuelem Macronem. Podle něj vystupuje arogantně a nesouhlasí s jeho politikou během pandemie covidu.

Podobně to vidí i 18letý Ernest, který letos hlasuje vůbec poprvé. Nerozumí voličům Macrona, ani Le Penové. „Často měnil názor. Střídal tvrdost s volností. Nevím, jak to jde dohromady. Nechápu, proč ho lidé volili. Nerozumím ale ni tomu, proč se Marine Le Penová dostala do druhého kola hlasování. V roce 2002 se její otec Jean-Marie Le Pen dostal do finále hlasování. Tehdy si Francouzi řekli, že už to nikdy nechtějí dovolit. Teď se jí to ale podařilo už podruhé,“ řekl mladý volič.

Prázdný lístek

Ernest k volbám půjde. Do volební urny ale nejspíš vhodí prázdný hlasovací lístek, aby dal najevo nesouhlas se současnými prezidentskými kandidáty. Většina Mélenchonových voličů stále ještě neví, jak se rozhodne.

„Macron se k učitelům nechoval moc pěkně. Jsme naštvaní. Na druhou stranu je pro mě nepřípustná myšlenka, že se Le Penová stane prezidentkou. Kdesi jsem viděla slogan ‚Macrona i přes to všechno‘. Přiznávám ale, že mi to bude trhat srdce,“ vyjádřila se k volbám učitelka Catherine. Podobné dilema jako ona zažívá i její manžel Vincent.

Ten v minulosti volil socialisty a v 80. letech hlasoval pro prezidenta Francoise Mitteranda. Teď ale podle něj ve Francii mimo Mélenchona neexistuje silný levicový politik.

Socialistická kandidátka a zároveň starostka Paříže Anne Hidalgová v prvním kole hlasování skončila až na 10 místě z 12 původních kandidátů. Vincent bude pravděpodobně ve druhém kole hlasovat pro Macrona - nebo spíš proti Le Penové, která se podle něj nezměnila, i když se prý snažila zjemnit svůj politický obraz.

Mélenchonovi voliči mají rozhodování složitější i proto, že šéf Nepoddajné Francie jasně nepodpořil ani jednoho ze zbývajících prezidentských kandidátů. Několikrát ale zdůraznil, aby nevolili Marine Le Penovou.

Podle průzkumu agentury IPSOS Sopra Steria je před nedělními volbami mírným favoritem současný šéf Elysejského paláce Emmanuel Macron. Hlasovalo by pro něj 56 procent dotázaných, Le Penovou by podpořilo 44 procent oslovených respondentů.