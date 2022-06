Obměna Národního shromáždění. Koná se každých pět let a vždy po prezidentských volbách. Tradičně si zvolená hlava státu potvrzuje a posiluje pozici, letos tomu ale může být jinak. Nejsilnější dvě uskupení představuje tým za prezidentem Emmanuelem Macronem, který vyzývá sjednocená levice v čele s Jeanem-Lucem Mélenchonem. Jaké jsou mechanismy voleb? Co by znamenala kohabitace? Server iROZHLAS.cz odpovídá na klíčové otázky k pochopení francouzských voleb.

Paříž 12. června 2022

Vylepené plakáty pro kampaň do Národního shromáždění | Reuters / Jean-Marc Barrere

Zajistit si křesla je však pro ně náročné. Hlavně proto, že jejich kandidáti se v prvním kole často dostanou na třetí místo a kvůli pravidlu 12,5 procenta je málo jejich zástupců, kteří se dostanou do druhého kola, natož aby ho vyhráli. V podobné situaci je také Znovubytí dřívějšího prezidentského kandidáta Érica Zémmoura. Strana nedokázala spojit síly s krajní pravicí Le Penové a nemůže doufat v lepší než sedmiprocentní výsledek v prvním kole nedělních voleb. Poslanecká křesla by mohla získat přibližně čtveřice kandidátů, včetně bývalého novináře Zémmoura. Kromě zavedených a pro zahraniční pozorovatele známých stran kandiduje v parlamentních volbách také například Strana pro ochranu zvířat. Její představitelé v předvolebním klipu vyzývali Francouze: Nevolte pro mě, volte pro zvířata. Sébastien Giai Gianetto

#circo3404 #PartiAnimaliste #legislatives2022 21 114 Co když Macron nezíská většinu? Půjde do vedení levice a premiérem bude Mélenchon. Pro Macrona by to byl ten nejhorší scénář, který byl ještě několik týdnů zpátky nemyslitelný, zhodnotil web France Info. Koalice podporující současného prezidenta nemusí získat většinu – tedy 289 poslanců – podle vícero průzkumů. Harris odhaduje nejnižší hranici získaných mandátů na 285, Ipsos jde ještě níž na 260 a Ifop tuší nejméně 250 mandátů. Všechny průzkumy však operují v rozmezí, kde skupině Společně předpokládají maximální hranici dosažených křesel v průměru o třicet více. . Prezidentovo okolí nicméně průzkumy neznepokojují, aspoň podle mediálních vyjádření. „Francouzi dají prezidentovi většinu, nepodceňuji dynamiku NUPES, ale prognózy mi připadají zcela iluzorní,“ řekl Victor Albrecht, kandidát strany Republika v pohybu. „Průzkumy zastírají osobnost kandidátů a zapomínají na to, že velká část poslanců En marche pracovala v terénu a je poznaná občany,“ poznamenala Anne-Laure Cattelotová, kandidátka na znovuzvolení.

Plakát prezidentské koalice Společně. Clément Beaune (někdejší ministr pro evropské záležitosti) a Emmanuel Macron „s vámi“ | Reuters