Macron chce dětem do 15 let zakázat sociální sítě. ‚Už nemůžeme čekat,‘ prohlásil po dalším útoku na škole

Francouzský prezident Emmanuel Macron chce zakázat přístup na sociální sítě pro děti do 15 let. Paříž podle něj udělá tento krok sama do několika měsíců, i pokud se na něm neshodnou další státy Evropské unie. Reaguje tak na úterní vraždu vychovatelky, kterou ve východofrancouzském městě Nogent pobodal 14letý mladík.

