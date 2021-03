Francouzská policie: 13letá studentka lhala o údajné islamofobii zavražděného učitele, bála se otce

Vyšetřování vraždy francouzského učitele Samuela Patyho, který zahynul loni v říjnu po brutálním útoku, ukázalo, že 13letá studentka lhala o jeho údajné islamofobii. Dívka se podle vyšetřovatelů bála svému otci přiznat, že byla z Patyho hodiny vyloučena kvůli špatnému chování. Vymýšlet si měla i kvůli tomu, aby nezůstala ve stínu své sestry, lepší studentky. Paříž 17:12 9. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tryzna za zavražděného učitele Samuela Patyho na škole ve francouzském Plescopu (foto z listopadu 2020) | Foto: Stephane Mahe | Zdroj: Reuters

Studentka vyšetřovatelům přiznala, že se nezúčastnila hodiny o karikaturách proroka Mohameda a o svobodě slova, kterou vedl Samuel Paty, protože byla z hodiny vyloučena kvůli špatnému chování a častým neomluveným hodinám.

Dříve přitom tvrdila, že učitel na hodině vyzval muslimské žáky, aby se přihlásili a opustili třídu, aby mohl karikatury proroka Mohameda otištěné v satirickém časopisu Charlie Hebdo ukázat ostatním.

Lež potom vedla k tomu, že její otec nepravdivou informaci rozšířil na sociálních sítích, kde se dostala až k 18letému teroristovi a radikálovi Abdoullakhovi Anzorovi, který pak francouzského učitele loni v říjnu zavraždil.

Útočníkem v Paříži byl mladík s čečenským původem. Za vraždu učitele dějepisu zatkla policie devět lidí Číst článek

Advokát Mbeko Tabula vysvětlil dívčino chování tak, že si prý neuvědomovala důsledky svého chování. „Dostala se do spletité situace a do rychlého sledu událostí, který ji znemožnil říct, co se skutečně stalo,“ uvedl pro televizi LCI.

Dívka teď pokračuje ve vzdělávání. Svou původní školu na předměstí Paříže ale kvůli výhrůžkám smrtí opustila a s celou rodinou se odstěhovala.

Virginie Le Roy, advokátka rodiny zavražděného učitele, v úterý v rozhovoru pro rádio RTL řekla, že ji nová zjištění v případu nepřekvapila. Upřesnila, že dřívější výpověď mladé studentky stála na chatrných základech a že nemohla obstát v čase. Usvědčovala ji prý nejen její vlastní výpověď, ale i slova spolužáků.

Advokátka zároveň zdůrazňovala, že se dívka snažila obhajovat jinými způsoby. Údajně třeba tvrdila, že jednala jako mluvčí celé třídy, a to je podle ní nepřijatelné.

Zákon Samuela Patyho

Policie vyšetřuje celkem 14 lidí. Je mezi nimi šest studentů, tři přátelé a známí útočníka a další tři mladíci, kteří s ním byli v kontaktu na sociálních sítích.

Učitele zabil 18letý radikál čečenského původu. Studenty uplatil, ti mu pak Patyho ukázali. Útočníka následně zastřelila policie.

Rabíni a imámové v Berlíně společně jeli na kolech, aby bojovali proti rostoucímu antisemitismu a islámofobii Číst článek

Francie už kvůli útoku přijala nové zákony, poslanci k tomu přijali příslušnou legislativu začátkem února. Článek je součástí nového bezpečnostního zákona a jmenuje se po zavražděném učiteli Samuelu Patym.

Legislativa zakazuje šíření citlivých informací. Kdo nařízení poruší, hrozí mu až tříleté vězení a pokuta 45 tisíc eur, tedy v přepočtu více než milion korun.

Francie teď vyšetřuje dva další případy vyhrožování učitelům. Policejní ochranu dostali univerzitní profesoři poté, co je z islamofobie. Vyšetřování začalo minulý týden, kdy se na prestižní univerzitě Sciences Po v Grenoblu objevily nápisy s hesly „Fašisté v našich aulách, islamofobie zabíjí“. Vedle nich jsou i jména právě zmíněné dvojice vyučujících.

Ministryně pro rovnost pohlaví Marlene Schiappaová výhrůžky odsoudila s tím, že životy učitelů jsou v ohrožení a že nenávistná kampaň připomíná kritiku, která na sociálních sítích předcházela vraždě Samuela Patyho.