Francie poslala do Sýrie 50 tun lékařských potřeb, Rusko pomůže

Francie vyslala do syrskou vládou kontrolované východní Ghúty nedaleko Damašku humanitární pomoc v podobě 50 tun lékařských potřeb. Rusko, které je spojencem syrské vlády, se zavázalo, že náklad pomůže doručit. S odkazem na sdělení francouzského diplomatického zdroje o tom v pátek informovala agentura Reuters. Paříž / Východní Ghúta (Sýrie) 7:05 21. července 2018

Náklad bude z Francie dopraven ruským letadlem na ruskou základnu na severozápadě Sýrie v sobotu, stane se tak po květnových rozhovorech mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem.

„Tato operace je velmi významná, jelikož poukazuje na ochotu Ruska s námi v této prioritní záležitosti spolupracovat… Tato oblast (východní Ghúta) křičí o pomoc,“ uvedl diplomatický zdroj. Společné rusko-francouzské prohlášení dohodu o doručení pomoci potvrdilo.

Mimořádná událost

Provládní vojska převzala kontrolu nad východní Ghútou v dubnu poté, co bombardování přinutilo oslabené rebely přistoupit na odchod na základě dohody zprostředkované Ruskem. Východní Ghútu syrský režim obléhal pět let. Za dva měsíce letošní ofenzivy bylo podle AFP zabito zhruba 1700 civilistů.

Od dubna se do východní Ghúty, kde žije asi 500 tisíc lidí, mnoho humanitární pomoci nedostalo. Na začátku července se ale Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) podařilo doručit potravinovou pomoc pro 25 tisíc lidí.

Francouzský náklad bude v Sýrii rozdělen za asistence syrského Červeného půlměsíce. Rusko Francii ujistilo, že náklad bude doručen do Ghúty a nezkonfiskuje ho armáda prezidenta Bašára Asada.

Pokud se doručení podaří, bude to poprvé, co západní stát dopraví humanitární pomoc do vládou kontrolovaných částí Sýrie s pomocí Ruska, uvedl diplomatický zdroj. Francie přerušila diplomatické styky s Damaškem v roce 2011, kdy válka začala.

Francouzský náklad je určen pro 500 těžce zraněných osob a 15 tisíc dalších, kteří mají menší poranění. S nákladem do Sýrie neodcestují žádní francouzští občané.

Náklad v hodnotě 400 tisíc eur (přes 10 milionů korun) je součástí pomoci v hodnotě 50 milionů eur (zhruba 1,3 miliardy korun), kterou Francie přislíbila Sýrii. Většina dosavadní francouzské pomoci do Sýrii směřovala do oblasti kolem Rakky na severovýchodě země, kde operují francouzské i americké síly.