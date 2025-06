Ve Francii si kuřáci od prázdnin nezapálí na některých veřejných venkovních místech, třeba na plážích. Vláda tak chce ochránit hlavně děti. Za porušení zákazu hrozí pokuta v přepočtu od tří do osmnácti tisíc korun. Od stálého zpravodaje Paříž 13:00 30. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francie zakázala kouření v parcích, na plážích nebo na zastávkách. Chce chránit děti od pasivního kouření (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Zákaz platí na plážích, ale taky ve veřejných parcích, veřejných zahradách, na autobusových zastávkách, ale i na sportovištích nebo u knihoven. Ministryně práce a zdravotnictví Catherine Vautrinová zákaz obhajovala tak, že cigarety zkrátka musí zmizet z míst, kde se pohybují děti nebo která navštěvují.

Některé jednorázové cigarety obsahují velké množství niklu a antimonu. Jsou škodlivější než klasické Číst článek

Uvedla také, že svoboda kouřit končí tam, kde začíná právo dětí dýchat čistý vzduch. Zákaz zároveň neplatí pro zahrádky kaváren. Podle ministryně zdravotnictví tu vláda jednoduše není od toho, aby lidem dávala morální lekce, ale že jde skutečně o prevenci a ochranu zdraví, tedy především dětí.

Zákaz se sice nevztahuje na elektronické cigarety, v tomto případě se chce ale ministryně zdravotnictví zaměřit na snížení hladiny nikotinu a taky omezit počet dostupných příchutí a aromat.

Názory jsou mezi kuřáky i nekuřáky smíšené. Někteří nekuřáci samozřejmě zákaz podporují, ale to i někteří kuřáci. „Vím, že dávám špatný příklad. Nikdy ale nekouřím před školou nebo v parku,“ říká třeba Francesca.

‚Kuřáci jsou utlačovaní‘

David zase připouštěl, že není dobré kouřit před dětmi, ale bylo znát, že ho podobné zákazy netěší. „Nekouřím, když kolem sebe vidím děti. Na druhou stranu si myslím, že kuřáci jsou až příliš utlačování,“ vysvětlil.

Podle statistiky, na kterou upozornil deník Le Monde, na pasivní kouření ve Francii ročně zemře až pět tisíc lidí.

Polovina mladých Čechů loni užívala výrobky s nikotinem. Dál roste popularita e-cigaret Číst článek

Pravdou je, že zhruba 1600 obcí a měst ve Francii už tento zákaz kouření zavedlo dříve. Experimentovalo s ním například právě v parcích, na plážích, ale také v lyžařských střediscích. Na tomto experimentu spolupracují obce a města také s Ligou proti rakovině.

Vláda nyní tedy zavedla jednotná opatření, jednotná pravidla a zákaz ještě rozšířila. Ministryně zdravotnictví uváděla některá zajímavá čísla a statistiky. Podle ní ročně na následky kouření ve Francii ročně zemře až 75 tisíc lidí, 200 za den.

Když to přepočítáme na dny, je to první příčina úmrtí ve Francii, které lze zabránit. Ročně stojí péče o lidi s rakovinou ve Francii 150 miliard eur (3,7 bilionu korun). Podle ministryně a ministerstva je to individuální problém a nekolektivní a společenský.

Ve Francii ode dneška začíná platit zákaz kouření na plážích, v parcích, u sportovišť nebo knihoven. Vláda tak chce chránit hlavně děti. Ve Francii zemře na následky kouření 75 tisíc lidí ročně. 1600 obcí už delší dobu se zákazem kouření experimentuje. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 https://t.co/U3Ad46oW6y — Martin Balucha (@MartinBalucha) June 29, 2025