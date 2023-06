‚Nebyly splněny podmínky pro použití zbraně.‘ Ve Francii obvinili policistu, který zastřelil mladíka

Francouzská prokuratura ve čtvrtek z úmyslného zabití obvinila policistu, který v úterý zastřelil sedmnáctiletého mladíka, napsala agentura Reuters. Incident v zemi vyvolal nepokoje a násilnosti, a ještě více posílil dlouhodobé stížnosti na policejní násilí a systematický rasismus bezpečnostních sil v zemi. Nanterre 19:19 29. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu prohlásil, že střelba je neodpustitelná | Foto: Michel Euler | Zdroj: Profimedia

„Veřejný státní žalobce dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky pro legální použití zbraně,“ prohlásil na tiskové konferenci prokurátor Pascal Prache.

Francie pošle do bojů s výtržníky 40 tisíc policistů a četníků, pět tisíc z nich zamíří do Paříže Číst článek

Na videu, které koluje na sociálních sítích a agentura Reuters ověřila jeho pravost, je vidět, jak dva policisté stojí vedle vozu Mercedes AMG a jeden z nich zblízka střílí na mladistvého řidiče, který se snaží odjet. Mladík, kterého zprávy identifikují jen jménem Nahel M., krátce poté na následky zranění zemřel.

Policista přiznal, že vystřelil smrtící ránu, a vyšetřovatelům řekl, že chtěl zabránit automobilové honičce. Obával se prý, že by mohl být zraněn on nebo jiná osoba poté, co se mladík údajně dopustil několika dopravních přestupků.

Prokurátor z Nanterre uvedl, že Nahel byl policii známý tím, že již dříve nerespektoval příkazy k zastavení. Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu prohlásil, že střelba je neodpustitelná. Ve čtvrtek v Nanterre proti policejnímu zákroku protestovaly tisíce lidí, předměstím Paříže také už druhou noc otřásaly nepokoje a hořely tam automobily.