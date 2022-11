Francouzské pekaře ruinují ceny energií, špatně jsou na tom i firmy s milionovými obraty

Pracuje 20 hodin denně, přesto neví, jestli nebude muset svůj podnik zavřít kvůli vysokým cenám energií. To je ve zkratce příběh francouzského pekaře Axela, který má pekárnu na předměstí Paříže. Jak moc mu vzrostly ceny za elektřinu? A proč nevěří státní pomoci? Paříž 13:32 23. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pekař Axel Houri, který má podnik na předměstí Paříže | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Propouštění zaměstnanců, zdražování i úprava výroby. Francouzští pekaři bojují s vysokými cenami energií. Někteří z nich už jsou na hraně svých možností a bojí se, že budou muset své podniky zavřít.

To je případ i čtyřiatřicetiletého Axela, majitele pekárny na předměstí Paříže, kterému se faktury za elektřinu několikanásobně zvýšily: „V létě jsem za energie zaplatil dvakrát víc. Teď v zimě je to ještě horší. Od ledna navíc musím uzavřít novou smlouvu. Nový dodavatel po mě chce zálohy na několik měsíců dopředu a měl bych u něj platit čtyřikrát víc než letos.“

Platy nerostou, inflace stoupá

Axel Houri je pekař a majitel pekárny ve čtvrti Neuilly-sur-Marne. Teď připravuje těsto na croissanty na další den: „Opravdu nevím, jestli budu moct pokračovat. Zdaleka ale nejsem jediný. Dokonce i velké společnosti s milionovými obraty jsou na tom špatně. Dělám si starosti z konce energetického štítu, který zavedla vláda jak na energie, tak i na pohonné hmoty. Povede to ke společenským nepokojům. Platy nerostou a inflace stoupá.“

Ještě před pár měsíci Axel neuměl péct croissanty. Původně totiž vystudoval obchodní školu a pekárnu chtěl řídit jako manažer. Rychle ale pochopil, že bude muset přiložit ruku k dílu. Kvůli drahým energiím nemůže zaměstnat tolik lidí, kolik by potřeboval.

Aby ušetřil, tak zkrátil i dobu pečení a omezil výrobu sladkého pečiva. Výrazněji zdražit ale nemůže: „Nemůžu zvýšit ceny podle energií. Jinak by moje bageta stála euro šedesát (39 Kč). Pracuji v chudší čtvrti. Přišel bych o víc než polovinu zákazníků. Místní obyvatelé mají hluboko do kapsy. Zákusky a sladké pečivo, to je to první, co lidé přestanou kupovat, když nemají peníze. Místní stále častěji nakupují bagety z mraženého těsta v supermarketech, kde stojí třicet centů (7 Kč).“

Dobré, ale moc drahé

Cristina pracuje u pokladny, teď využívá volného času. Nejsou tad žádní klienti, tak uklízí a zametá. Říká, že zákazníků je stále méně, někteří si ještě můžou koupit bagetu, horší je to prý s dezerty. Ty si lidi kupují podstatně méně než dřív. „Říkají, že je všechno velmi dobré a chutné, ale že je to moc drahé. Bagetu jsme zdražili o deset, dvacet centů. Podstatně dražší jsou i naše řemeslné chleby,“ vysvětluje Cristina.

„Přišel jsem si koupit plněnou bagetu, protože nemám čas vařit. Člověk musí jíst. Bageta v supermarketu je sice stravitelná, ale chutná úplně jinak než z pekárny.“

Pan Miki je v podobné situaci jako místní pekárna. Má nedaleko firmu na opravu auto sedadel a i on netrpělivě čeká na nové faktury za energie. Počítá až s 40 procentní nárůstem cen. Francouzská vláda chce firmám pomoct, ale ani jeden z podnikatelů si nedělá iluze. Podle nich je státní podpora nedostatečná a příliš pomalá.

Majitel pekárny bojuje nejen s vysokými cenami energií ale i s prudkým zdražením dalších surovin - vajec, másla i mouky: „Mouka, ze které teď připravuji těsto, je zhruba o 45 procent dražší. Zdražování začalo už loni kvůli suchu v Kanadě. Další výrazný nárůst cen přišel teď v květnu kvůli válce na Ukrajině. A nedávno mi dodavatel ohlásil další zdražení mouky kvůli růstu cen energií.“

Axel Houri v poslední době spí čtyři hodiny denně. Když není v pekárně, tak je v kanceláři nebo vyjednává s bankami a s dodavateli energií. Pokud nenajde řešení, bude muset svůj podnik zavřít.