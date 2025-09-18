Francií otřásly protivládní protesty a stávky. Zapojilo se přes milion lidí, vadí jim škrty v rozpočtu
Odbory napříč Francií od čtvrtka organizují stávky a protesty proti plánovaným škrtům v rozpočtu na příští rok. Zasažené jsou nemocnice i doprava, zapojili se také učitelé. Úřady ve 14.00 uvedly, že 439 akcí se účastnilo přibližně 240 tisíc protestujících. Ministerstvo vnitra informovalo o téměř sto zadržených. Server BFMVT uvedl, že protesty mají podporu většiny obyvatel Francie. Do čtvrtečních protestů se podle odborů zapojilo přes milion lidí.
„Pracující, které zastupujeme, se zlobí,“ stojí v prohlášení několika hlavních francouzských odborových svazů. Čtvrteční stávky svolaly v reakci na návrh předchozí vlády se škrty v rozpočtu. Nadále protestují i proti důchodové reformě prezidenta Emmanuela Macrona, která zvýšila minimální věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let.
Francouzům vadí Macron a ještě víc škrty. Cestu z dluhové spirály nikdo nenabízí, popisuje Kalenda
Číst článek
Ministr vnitra končící vlády Bruno Retailleau informoval, že policie už zabránila pokusům o sabotáž vodovodů na Martiniku, odstranila některé pouliční blokády například v Marseille nebo v pařížském regionu a zasahovala také u protestů v Lyonu, Nantes a Rennes. Situace ale podle něj byla v ranních a dopoledních hodinách „méně intenzivní, než se očekávalo“.
Policie čeká, že až osm tisíc lidí se při demonstracích bude snažit vyvolat chaos. Při útoku maskovaných výtržníků v Lyonu utrpěl podle agentury AFP zranění policista a novinář televize France TV. Bezpečnostní složky informovaly o nejméně 95 zadržených.
Vnitro plánuje nasazení přibližně 80 tisíc policistů a četníků, zároveň bude monitorovat demonstrace pomocí dronů.
Mobilizace studentů
Centry velkých francouzských měst prošly na podporu stávky průvody desítek tisíc lidí. V Marseille se podle BFMTV sešlo asi 13 tisíc lidí, v Lyonu přibližně 15 tisíc protestujících.
Francii spadlo ekonomické hodnocení pod úroveň Česka. Jako známka 16 z 20, píše Le Monde
Číst článek
V Paříži se na plánované demonstraci podle policie ve čtvrtek odpoledne očekává 50 až 100 tisíc lidí, uvedla agentura AFP. Média upozorňují, že odborové svazy poprvé od roku 2023 vyzvaly ke stávce ve všech odvětvích.
Agentury informují také o mobilizaci studentů, kteří po celé zemi blokují některé střední a vysoké školy. „Zablokuj svou střední školu proti úsporným opatřením,“ stálo podle AFP na plakátu vyvěšeném na budově gymnázia Maurice-Ravel v Paříži, kde se do stávky zapojilo nejméně 300 studentů. BFMTV uvedl, že podle ministerstva školství studenti zcela zablokovali 23 škol a částečně dalších 52.
Podle serveru deníku Le Monde stávkuje asi deset procent státních zaměstnanců, zejména ve školství. Mobilizují se také lékárny, které protestují proti snížení slev na některé léky.
Pokud nový premiér naváže na Bayroua, bude vláda odsouzená k neúspěchu, míní francouzský politolog
Číst článek
Ve čtvrtek ráno už stávka výrazně ovlivnila veřejnou dopravu, především v Paříži. Protesty naopak nemají výrazně zasáhnout vysokorychlostní vlaky ani francouzská letiště, informovala agentura AP.
Politická krize
Kvůli protestům odložily úřady plány na přemístění 70 metrů dlouhé tapiserie z Bayeux z 11. století, kterou má Francie po restaurování zapůjčit v příštím roce Británii.
Francie čelí po pádu vlády Françoise Bayroua, která 8. září neustála hlasování o důvěře, rozsáhlé politické krizi. Nástupce Bayroua Sébastien Lecornu je kvůli plánovaným rozpočtovým škrtům pod tlakem nespokojené veřejnosti, parlamentu a investorů, kteří se obávají rostoucího deficitu druhé největší ekonomiky eurozóny.
Minulý týden po celé Francii vyšly do ulic tisíce demonstrantů, aby pod heslem hnutí Bloquons tout (Blokujme všechno) protestovaly proti Macronově politice.