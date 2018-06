Španělé po letech řeší skandál ‚kradených dětí‘ za Frankismu. Soud se zabýval případem obviněného lékaře

Před madridským soudem v úterý stanul 85 letý gynekolog Eduardo Vela, který je obviněný z toho, že v roce 1969 unesl holčičku a posléze ji dal jiné matce. Před soud se tak dostal první člověk spojený se skandálem takzvaných ukradených dětí. Během frankistické diktatury byly „nevyhovujícím“ rodičům odejmuty patrně tisíce dětí, které skončily v prorežimních rodinách. Penzionovaný gynekolog všechna obvinění odmítá. Hrozí mu 11 let vězení. Madrid 7:38 27. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francisco Franco | Foto: Pedrodg 11 | Zdroj: Wikipedia Commons

Vela je obviněn z falšování dokumentů, únosu dítěte mladšího sedmi let a fingování porodu. Soudní řízení iniciovala nyní 49 letá Inés Madrigalová, která jej obvinila, že padělal její rodný list, na němž adoptivní matka figuruje jako její biologický rodič.

Obviněný se netěší dobrému zdraví a otázky u soudu špatně slyší. Popírá, že dítě jiné matce předal a že podpis na rodném listě je jeho. „Nikdy jsem nikomu žádné dítě nedal,“ hájil se. V minulosti přesto přiznal, že dokument podepsal.

Skutečnost, že je adoptovaná, se Madrigalová od matky Inés Pérezové dozvěděla ve věku 18 let. Pérezová ji prý od Vely dostala darem, protože nemohla mít vlastní děti.

‚Ukradené děti‘

Před osmi lety si Madrigalová v novinách přečetla článek o „ukradených dětech“ a ihned pojala podezření, že se kauza týká i jí samotné.

„V tomto případě nejde jen o mě, má mnohem širší dopad. Celý svět ví, že se v této zemi kradli děti,“ řekla Madrigalová. Nepočítá však s tím, že soud odhalí, kdo byla její skutečná matka.

Před budovou soudu se shromáždily desítky aktivistů ve žlutých trikách, kteří skandovali: „Chceme spravedlnost!“. Žádají otevření dalších případů, k nimž během pravicové diktatury v letech 1939 až 1975 došlo. Představitelé režimu podle nich odebírali děti „nevyhovujícím“ matkám, tedy osobám komunistického či levicového přesvědčení, a dávali je do prorežimních rodin.

Praktikování i po Frankovi

Účastníci kampaně tvrdí, že praktika přetrvávala až do 80. let minulého století, tedy i po Frankově smrti v roce 1975. Má se za to, že od 50. let se do prodeje novorozenců k adopci zapojily organizované zločinecké organizace.

Skutečný počet dětí odňatých vlastním rodičům se zřejmě nikdy nezjistí. V roce 2008 nicméně vyšetřující soudce Baltasar Garzón odhadl, že bylo od vlastních rodičů odloučeno 30 tisíc dětí. Zpravodajský server BBC napsal, že skutečný počet může být až desetkrát vyšší.

Zpravodajský server BBC zdůraznil, že kauza Madrigalové je jedinou, která se dostala před soud. Na soudy se přitom obrátily tisíce podobně postižených. Minulý rok byla jedna žena odsouzena za očerňování řádové sestry - obvinila ji totiž předtím z toho, že ji v roce 1962 odebrala biologické matce a předala adoptivnímu otci, který byl prominentním frankistou.