Francouzská města zavádějí veřejnou dopravu zdarma. Kvůli zácpám i ekologii

Naposledy vzbudilo ohlas francouzské přístavní město Dunkerk. To před několika měsíci oznámilo, že veškerá autobusová doprava bude zdarma až do září příštího roku. Informace o tomto trendu přináší server francouzské televize France 24.

Ekonomika i ekologie

Město má 90 tisíc obyvatel, ale jeho veřejná doprava obhospodařuje včetně přilehlého okolí až 200 tisíc lidí. Dunkerk se tak stane největším z více jak dvacítky francouzských měst, ve kterých se pro bezplatnou dopravu rozhodli.

Starosta Dunkerku Patrice Vergriete doufá, že se jeho městu podaří vyprovokovat revoluci v dopravě. „Nesnažíme se jen změnit kupní sílu obyvatel, ale chceme se zbavit nerovností ve společnosti tím, že umožníme lepší přístup do zaměstnání i k zařízením pro trávení volného času. Chceme posílit sociální strukturu a je zde samozřejmě i významný ekologický dopad,“ řekl starosta listu Le Parisien.

Prvním městem, které zavedlo dopravu zdarma, bylo Compiègne už v roce 1975. Zatím posledním je město Niort na západě Francie, které provedlo změnu letos v létě. Zastánci bezplatné veřejné dopravy zdůrazňují, že umožňuje lidem preferovat veřejnou dopravu namísto toho, aby sedli za volant. Napomáhá také zlepšení ekonomické aktivity v centrech měst a nabízí životaschopné řešení pro budoucnost bez aut.

Budoucnost bez aut

Čas, kdy se začne počet aut výrazně snižovat, totiž může nastat už brzy. Francouzská vláda minulý měsíc ohlásila, že zakáže prodej všech aut s benzínovým nebo naftovým motorem do roku 2040, v Paříži dokonce ještě o deset let dřív.

Když město Dunkerk zkusilo v roce 2015 zavést dopravu zdarma o víkendech, ukázalo se, že tím stoupl počet přepravovaných osob o 5000 denně. Nejvíc ze změny těžili rodiny, mladí a senioři.

„Když jsme zavedli bezplatné autobusy o víkendech, snížila se míra sociálně nebezpečného chování o 60 procent. O 29 procent lidí jezdilo více v sobotu a o 78 procent v neděli. Celé nás to stálo pouze 4,5 milionu eur, což je cifra, kterou bychom získali za prodej lístků. Města, která se jednou rozhodla pro cestu veřejné dopravy zdarma, už se k placené dopravě nevrátila,“ tvrdí starosta Vergriete.

Žádný zázrak

V Compiègne, které patří k průkopníkům nezpoplatněné dopravy, si tento krok dodnes pochvalují. „Napomohlo to sociálnímu i ekonomickému vzestupu. Lidé si na to zvykli do takové míry, že je dnes nemožné se vrátit zpátky,“ řekl listu Le Monde starosta Nicolas Leday.

Elegantní město 90 kilometrů od Paříže stojí bezplatná doprava 5,7 milionu eur ročně. Výpadek v zisku z jízdenek nahrazuje město zvláštní daní společnostem a firmám, které mají více jak 11 zaměstnanců. Firmy platí podle starosty ochotně, protože si jsou dobře vědomi, že jejich zaměstnanci z tohoto systému těží.

Není ale úplně pravda, že by byl tento systém úspěšný všude. Například v sousední Belgii se vrátilo ke zpoplatnění město Hasselt, kde jezdily autobusy zdarma dlouhých 16 let. Tamní radnice došla k závěru, že už si tyto náklady nemůže dovolit.

Autor studie o bezplatné dopravě v Dunkerku Henri Briche přiznává, že takové rozhodnutí může být kontroverzní. „Bezplatná doprava nenabízí žádné zázračné řešení. Je to ale první krok k východisku z problémů s přesunem osob a přístupem k pracovním místům,“ tvrdí Briche na stránkách televize France 24.

Článek vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách