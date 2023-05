Francouzská policie chce zastavit nelegální závody pomocí dronů. Odpůrci se obávají narušení soukromí

Jih Francie chce bojovat proti načerno pořádaným automobilovým nebo motocyklovým závodům pomocí policejních dronů. Od čtvrtka je k těmto účelům můžou používat například policisté ve městě Toulouse. Některé lidskoprávní organizace ale širší používání těchto malých bezpilotních prostředků vybavených kamerami kritizují. Od stálého zpravodaje Toulouse 18:23 18. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Drony budou tedy hlídkovat i ve městě Toulouse, včetně předměstí | Zdroj: Profimedia

Drony by měly hlavně monitorovat oblasti, kde se načerno pořádané závody nejčastěji uskutečňují. Jejich hlavním úkolem je ušetřit lidské policejní síly, protože závody se konají na rozlehlém místě, které je do posledních minut neznámé, utajované.

Drony v Rusku zranily pět pohraničníků. Ukrajina se k útokům nehlásí Číst článek

Nasazování dronů povolilo vedení například oblasti Okcitánie a Lot-et-Garonne. Drony budou tedy hlídkovat i ve městě Toulouse, včetně předměstí. Cílem je zabránit pořádání závodů, které častou vedou k obtěžováno obyvatel anebo i ublížení na zdraví.

Při jednom z nich na začátku května v oblasti Blagnac na severním okraji Toulouse byly zraněny dvě ženy. Lidé se si také stěžují na hluk a na komplikace, které závody způsobují v dopravě. V posledních dnech se navíc závody množí a rozšiřují kvůli lepšímu počasí.

Policie upozorňuje, že nasazení bezpilotních prostředků v této oblasti bude dočasné, potrvá do 18. července. Pak se vše bude vyhodnocovat a jakékoli jejich nasazení podléhá jasným pravidlům.

Zásah do soukromí

Některé neziskové organizace napadly policejní využití dronů u francouzské Ústavní rady. Stěžují si na to, že nasazení těchto bezpilotních prostředků může narušovat soukromí obyvatel.

‚Jeden tam zůstal.‘ Drony z Česka pomohly zachránit život ruskému žoldákovi z wagnerovců Číst článek

„Když se dron dostane do výšky, tak může monitorovat okruh 600 metrů. V tomto prostoru může nahrávat cokoliv. To znamená, že policie vidí i do oken, do vnitrobloku. Prostě spoustu věcí,“ řekl Jean-Baptiste Soufron, člen asociace pro ochranu ústavních svobod.

„Jsou Francouzi skutečně připraveni na to, že k nim policista může kdykoliv vtrhnout nebo se dívat do oken, aby zjistil, co se u nich děje? Rozhodně si to nemyslím,“ dodal Soufron, který předložil protestní podmět ústavní radě.

Neziskové organizace zároveň požadují, aby policie jasně definovala a informovala obyvatele, kdy, kde a za jakých okolností bude drony používat.

Drony na olympiádě

Využívání bezpilotních prostředků francouzskou policií je poměrně novinka, může je používat zhruba měsíc. Nasazuje je například při demonstracích. Využívá je při monitorování hlavně radikálních demonstrantů a tzv. techniky black bloc.

Pouť olympijské pochodně Francií má začít za rok a den. Podle ministerstva vnitra hrozí protestní akce Číst článek

Tito demonstranti například poničili a zapálili restauraci, ve které v roce 2017 slavil svůj povolební úspěch prezident Emmanuel Macron.

Policie je ale může využít také při ochraně hranic. Může je využít a využívá je v boji proti terorismu a s jejich nasazením se počítá i během nadcházejících olympijských her. Už teď ale využití dronu podléhá striktním pravidlům.

Musí je povolit vedení jednotlivých oblastí a francouzský Úřad na ochranu osobních informací vyžaduje taky zašifrování všech údajů, které drony nasbírají a natočí, aby se chránila osobní data obyvatel.