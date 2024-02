Francouzská univerzita zavádí menstruační volno. Studenti ho budu moct využít desetkrát za školní rok

Univerzita ve francouzském Montpellieru zavádí desetidenní menstruační volno. Odhlasovala ho univerzitní rada a začne platit od příštího září. Škola tak chce vyjít vstříc studentkám, ale i transgender studentům s bolestivou menstruací. Podobné volno zavádí i další vysoké školy ve Francii. Od stálého zpravodaje Montpellier 14:08 15. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Studentky a studenti budou mít ze začátku k dispozici 10 dnů menstruačního volna za školní rok | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Některé ženy trpí opravdu silnými nevolnostmi. Sama bych to asi nevyužila, ale pro mou mladší sestru by to mohlo být zajímavé. Nejsem feministka, ale myslím, že je to dobrá věc. Ženy si budou moct odpočinout,“ říká Anissa, která studuje psychologii na montpellierské univerzitě Paula Valéryho. O zavedení menstruačního volna se dozvěděla ze školního e-mailu.

„Od září stačí zaškrtnout příslušné okénko v univerzitním informačním systému. Jsou tam známky, docházka a studentům tam taky chodí maily od univerzity,“ vysvětluje mluvčí nejvýznamnějšího odborového svazu na univerzitě v Montpellieru Fabien Bon. K výběru menstruačního volna podle něj nebude potřeba žádné lékařské potvrzení. Využít ho budou moct nejen studentky, ale i studenti.

„Na univerzitě jsou i transgender studenti. Kdyby museli o volno žádat jiným způsobem než ženy, tak je to postaví do nepříjemné pozice, mohli by čelit diskriminaci, možná by museli prodělat coming out. Řekli jsme si proto, že by tohle právo na menstruační volno měli mít všichni,“ popisuje Bon.

Menstruační volno znamená omluvenou hodinu. Studentky a studenti budou mít ze začátku k dispozici 10 takových dnů za školní rok. Odborový svaz by ale v budoucnu menstruační volno rád prodloužil.

„Jeden den do měsíce, to není moc. Každý člověk je jiný. Někdo třeba nemá tak silnou menstruaci. Jiné studentky mají ale bolesti tři nebo čtyři dny měsíčně. Jedna žena mi popisovala, že je to taková bolest, jako kdyby vám bodali nožem do břicha. S takovou bolestí nemůžete cestovat na univerzitu,“ vysvětluje Bon.

Studenti Fabien a Livia na univerzitě Paula Valéryho v Montpellier | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Studenti z montpellierské univerzity Paula Valéryho se při zavádění menstruačního volna inspirovali v soukromém sektoru. „V Montpellieru máme firmu, která před lety jako první ve Francii zavedla menstruační volno. Montpellier je v tomto ohledu napřed,“ vykládá mluvčí.

Montpellierská univerzita Paula Valéryho je už teď příkladem pro další francouzské vysoké školy. „To, že zavádějí menstruační volno tady na univerzitě Paula Valéryho, je pro nás důležitý argument. Budeme moct říct, jak to, že ho zavádějí tady a my bychom nemohli,“ říká Livia ze studentských odborů právnické fakulty Univerzity v Montpellieru.

Menstruační volno už zavedli na univerzitě v Angers. Další vysoké školy ve městech Rennes, Tours nebo v Paříži k podobnému kroku přistupují nebo ho zvažují. Města jako Lyon nebo Arras už menstruační volno zavedla pro zaměstnankyně radnic.

„Myslím, že postupně bude menstruační volno vnímané jako rodičovská dovolená. Budou součástí chodu firem i úřadů,“ uzavírá Fabien Bon z univerzity Paula Valéryho v Montpellieru.

Menstruační volno by se v budoucnu mohlo rozšířit po celé Francii podobně jako ve Španělsku, kde ho parlament loni schválil. Socialisté a zelení navrhují 13denní menstruační volno ve francouzském Národním shromáždění.

Kampus univerzity Paula Valéryho v Montpellier | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas