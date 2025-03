Francouzské drony v Rusku? Firma čelí podezření, že obcházela unijní embargo

Francouzský výrobce dronů Elistair čelí podezření, že obcházel unijní zbrojní embargo a dodával své výrobky do Ruska. Poukazuje na to lyonská nezisková organizace Observatoř zbrojení. Podle ní je možné, že francouzské drony používají ruské speciální síly a ruská Národní garda. Francouzská společnost porušení unijních pravidel odmítá. Dodávky do Ruska prý zastavila už před začátkem invaze na Ukrajinu před třemi lety. Od stálého zpravodaje Paříž 10:31 5. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dron společnosti Elistair se vznáší a předvádí svůj neomezený letový čas na Robot Block Party pořádané společností MassRobotoics v Bostonu ve státě Massachusetts 2. října 2021 | Foto: Joseph Prezioso | Zdroj: Profimedia / AFP

„Vystopovali jsme několik dodávek v roce 2021 – to znamená před velkou ruskou invazí na Ukrajinu, ale zároveň po invazi na Krym v roce 2014 a zavedení unijního zbrojního embarga. To zakazuje prodej vojenských výrobků, ale i produktů dvojího vojenského i civilního užití. To je přesně případ těchto dronů,“ popsal Radiožurnálu Tony Fortin, analytik neziskové organizace Observatoř zbrojení se sídlem v Lyonu.

Francouzská společnost Elistair má centrálu na lyonském předměstí a specializuje se na výrobu drátových dronů. To jsou bezpilotní prostředky, které jsou připojené ke stanici a ke zdroji elektřiny pomocí kabelu. Díky tomu dokážou ve vzduchu vydržet dlouhé hodiny.

Jsou navíc vybavené kamerami a jsou schopné zprostředkovat komunikaci v místech bez signálu. Proto jsou vhodné pro operace bezpečnostních složek, monitorování okolí nebo ochraně hranic. Mezi klienty francouzské firmy patří armády Francie i Spojených států.

Do Ruska společnost vyvezla elektrické navijáky na drony. „Veškeré obchodní styky s Ruskem společnost ukončila v únoru roku 2022 v souladu s platnými předpisy,“ uvedla francouzská společnost v prohlášení, které zaslala Radiožurnálu.

Francouzský výrobce dronů v Rusku spolupracoval s distributorem jménem Karneev. Mezi jeho klienty patří například ruská tajná služba FSB i federální služba ochrany ústavních činitelů FSO.

Ruský distributor výrobky francouzské společnosti na internetu představoval a podle ukrajinského serveru Defense Express na webu inzeroval ještě v roce 2023.

„Přítomnost neautorizovaných vizuálních materiálů nebo odkazů na naše produkty na některých ruských webových stránkách v roce 2023 nebyla v žádném případě výsledkem našeho jednání. Jakmile se o tom společnost dozvěděla, okamžitě a opakovaně požadovala jejich odstranění,“ vyplývá z prohlášení francouzské společnosti pro Radiožurnál.

Parametry neodpovídají

Ruský distributor francouzských dronů v dubnu roku 2023 pro ruskou agenturu TASS uvedl, že francouzské stanice pro bezpilotní prostředky využívají ruské speciální služby a ruská Národní garda. Tuto informaci se ale nepodařilo nezávisle ověřit.

Francouzská společnost tvrdí, že technické parametry jejích dronů neodpovídají těm, které uvádí ruská agentura. Takovou argumentaci ale zpochybňuje francouzská nezisková organizace Observatoř zbrojení.

Francouzský výrobce dronů Elistair sídlí na předměstí Lyonu | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Provedli jsme několik kontrol a vypadá to, že se technické parametry shodují. Ruský dodavatel sice nabízí i jiné kabelové systémy, ale ty neodpovídají délce cívek nebo počtu kilowatthodin,“ upřesňuje analytik Fortin.

Francouzský výrobce dronů Elistair navíc podle listu Le Progrès patří mezi firmy, které obdržely státní dotace. „Problém je v tom, že neznáme výši ani přesný účel těchto dotací. Víme, že bezpečnostní a obranné seskupení firem s označením EDEN, do kterého patří i společnost Elistair, dostalo dotaci 50 tisíc eur. Z několika investigativních reportáží vyplývá, že některé tyto společnosti se zapojily například do války v Jemenu,“ řekl Radiožurnálu regionální politik ze strany zelených Benjamin Joyeux.

Dodávky během invaze

Lyonská Observatoř zbrojení identifikovala i další francouzské firmy, které pokračovaly v dodávkách do Ruska i po velké ruské invazi na Ukrajinu před třemi lety.

Tony Forty z lyonské Observatoře zbrojení | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Své výrobky do Ruska poslaly třeba společnosti Safran nebo Thales. Můžou to být součástky do motorů pro vrtulníky nebo optická zařízení. Tyto firmy tvrdí, že jde o součástky pro civilní vrtulníky, ale můžou být využívané i pro vojenské účely,“ říká Fortin z francouzské Observatoře zbrojení.

Francouzské společnosti Safran i Thales odmítají, že by do Ruska dodávaly vybavení po zavedení zbrojního embarga. Podle Fortina je velmi složité vysledovat skutečnou cestu výrobku, které mohou mít civilní i vojenské užití. Francie navíc podle něj v transparentnosti a regulaci obchodů zaostává ve srovnání s jinými evropskými zeměmi.

„Ve Francii je velmi slabá právní úprava ve smyslu transparentnosti a demokratické kontroly – podstatně slabší než v jiných unijních zemích jako třeba ve Švédsku, Nizozemsku, Německu, Španělsku nebo v Itálii,“ uzavírá Fortin.

Obchodování s drony, elektronickými součástkami nebo integrovanými obvody podle něj není ve Francii dostatečně kontrolované a regulované.