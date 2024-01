Francouzské Národní shromáždění schválilo právo na potrat v ústavě. Očekává se spor v Senátu

Dolní komora francouzského parlamentu, Národní shromáždění, v úterý večer výraznou většinou schválila zařazení práva na potrat mezi svobody garantované ústavou. Na konci února návrh zákona projedná Senát, kde nad jeho zněním nepanuje zdaleka taková shoda, píše agentura AFP. Paříž 22:29 30. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní shromáždění ve Francii schválilo zařazení práva na potrat do ústavy | Foto: JEANNE ACCORSINI/SIPA/2401302143 | Zdroj: Profimedia

Zákon stanovuje podmínky, za nichž se uplatňuje svoboda zaručená ženě uchýlit se k interrupci. Znění navržené vládou bylo schváleno za bouřlivého potlesku poslanců. Návrh podpořilo 493 zákonodárců, proti jich bylo 30.

Úpravu ústavy podpořili téměř bezvýhradně zástupci vládního tábora i opoziční levice, naopak nejednotní byli poslanci zvolení za krajně pravicové Národní družení (RN) a pravicové Republikány (LR).

✅ Adoption du projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse, en première lecture.

En savoir plus : https://t.co/OYpc3WEv2d #DirectAN pic.twitter.com/1DuvTCJ4sN — Assemblée nationale (@AssembleeNat) January 30, 2024

Francie se snaží prosadit právo na interrupci do ústavy v době, kdy je toto právo zpochybňováno či odepíráno ve Spojených státech i některých evropských zemích, poznamenala agentura AFP.

Vláda musela svůj návrh formulovat velmi obezřetně, protože pro změnu ústavy je nezbytné schválení zcela identického textu v obou komorách parlamentu. Namísto termínu „právo“ na potrat je tak ve výsledném textu jako ústupek senátorům napsáno „garantovaná svoboda“.

Pokud text podpoří i Senát, obě komory pak budou hlasovat o návrhu na společné schůzi 5. března. Pro změnu ústavy je potřeba třípětinová většina hlasů. Pokud by změna prošla, byla by to první úprava ústavy od nástupu Emmanuela Macrona do Elysejského paláce v roce 2017, píše Le Figaro.