Druhé kolo francouzských prezidentských voleb může ovlivnit nízká účast. Řada voličů si nemůže vybrat

Malakoff je třicetitisícové město na jihu těsně přiléhající k Paříži. Na náměstí 11. listopadu 1918, tedy dne příměří, je radnice a vedle ní je divadlo, kde se hraje od středy do neděle.

V sobotu po ránu je to město hodně ospalé. Ale kdo v tuto chvíli nespí, je majitelka pekárny paní Sofie. Ta rozhodně půjde hlasovat, protože – jak říká – když už jednou ženy mají volební právo, tak ho chce rozhodně využít.

Její volba bude jednoduchá, protože jeden z kandidátů byl jejím kandidátem také v prvním kole. Kdyby ale právě její kandidát neuspěl, byla by z toho docela smutná. Bude s napětím očekávat, kdo nakonec vyhraje.

Pan Benjamin právě skončil noční směnu a tak si šel do kavárny dát presso a také si zakouřit. Říká, že ani jeden z kandidátů nestojí za nic, že by chtěl někoho úplně jiného, protože tito dva kandidáti nejsou schopni Francii změnit. Hlasovat půjde, ale bude muset zvolit menší zlo.

Elisan trochu spěchá, protože je zdravotní sestra a musí do práce. Hlasovat nepůjde, protože podle ní se tím stejně nic nezmění. A nehlasovala proto ani v prvním kole.

Elektrikář v penzi pan Ervén volit půjde, ale jeho volba bude hlavně hlasování proti Marine Le Penové. Bude hlasovat pro Emmanuela Macrona, ale jen proto, že jeho kandidát Jean-Luc Mélenchon, tedy kandidát krajní levice, do druhého kola neprošel. Ale v každém případě jeho hlas nebude hlasem pro Macrona, ale proti Marine Le Penové.

Laboratorní technik David nemá v úmyslu jít vůbec hlasovat, protože jeho kandidát neprošel do druhého kola. Myslí si, že volba mezi Le Penovou a Macronem je ode zdi ke zdi, jeden extrém proti druhému. Kdyby prošel do druhého kola kandidát levice Mélenchon, kterého volil, to by se prý možná ve Francii něco změnilo.

Při prvním kole hlasování před 14 dny byla volební účast nejnižší za posledních 15 let. Ve druhém kole, kdy řada voličů nemá kandidáta, pro kterého by hlasovala, může být ještě nižší.