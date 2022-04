Hologram prezidentského kandidáta. Mélenchon dokázal být na 12 mítincích najednou

Na mítinku levicového kandidáta Jeana-Luca Mélenchona je všechno připravené do posledního puntíku. Zvukový doprovod obstarává zpěvák Govain Sers, který zpívá o zapomenutých Francouzích na venkově, kterých si Paříž nevšímá.

A přesně na tyto voliče, na venkově, na předměstích, cílí právě kampaň Jeana-Luca Mélenchona. Mélenchon je nejstarším prezidentským kandidátem, o prezidentský úřad usiluje už potřetí. Při posledních prezidentských volbách v roce 2017 skončil na čtvrtém místě, teď má podle agentury Ifop lépe nakročeno. Je na třetím místě hned za dvojicí Macron, Le Penová a náskok na favority dotahuje.

Mélenchon se na mítinku v Lille pomocí hologramu promítl do 11 francouzských měst. „Myslím, že to je jeden z mála politiků, kteří mohou vytáhnout naši zemi z bídy. Libí se mi, že skutečně promlouvá k lidem a že nevede vyhýbavou politiku. Podle mě odpovídá na ekologické, sociální a ekonomické požadavky naší doby,“ říká pro Radiožurnál 21letý Antoin, který pracuje jako školní vychovatel.

Antoine, Arnaud a Luna | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Mélenchona podporuje i proto, že prosazuje odstavení všech francouzských jaderných reaktorů do roku 2045.

V bezpečnostní politice šéf levicového hnutí Nepoddajná Francie ještě donedávna prosazoval vystoupení Francie ze Severoatlantické aliance. Kvůli válce na Ukrajině ale postupně své tvrzení upravoval.

„Prosazuje odchod do důchodu v 60 letech. To je mi sympatické. Mně je 55, takže mi na tom velmi záleží. Chce taky zásadní ústavní změny a rovnost mužů a žen,“ vysvětluje Arnaud, který umí trochu česky, protože žil s Češkou z Moravy.

„Je to podle mě jediný levicový kandidát, který se ještě může dostat do druhého kola hlasování. Chci zabránit tomu, aby uspěli krajně pravicoví kandidáti i současný prezident Emmanuel Macron. Líbí se mi také jeho názory na ekologii, spravedlnost i to, že podporuje ženy. Na tom všem mi záleží,“ dodává osmnáctiletá Luna.

O víkendu půjde poprvé k volbám. O politiku se zajímá, protože studuje politické vědy na Univerzitě v Lille. Zdaleka ne všechny její kamarádky ale mají stejný přístup. Některé se prý chystají odevzdat nevyplněný volební lístek, protože si mezi současnými kandidáty nevyberou.

Do Grand Palais (Velkého paláce) v Lille přišly tisíce, dost možná desetitisíce lidí, což je pro Mélenchona klíčové, protože se obrací hlavně na nerozhodnuté voliče, na lidi z předměstí, obyvatele, kteří nejsou zvyklí chodit k volbám. Doufá, že tyto voliče, na které volební průzkumy nevidí, zmobilizuje a stane se černým koněm prezidentských voleb.

