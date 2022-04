‚Život lidí se tady mění spíš k horšímu.‘ Reportáž z předměstí Paříže, kde bývá nízká volební účast

Město Clichy-sous-Bois se nachází na předměstí Paříže. Najdete tady podobná velká panelová sídliště jako na pražském Jižním Městě. Je to také část Francie, kde je tradičně nízká volební účast. Při posledních volbách v roce 2017 se pohybovala kolem 60 procent.

„V televizi debatují. Mají plnou hubu slibů, pak skončí a jdou se najíst do restaurace. Všichni jsou stejní. Nevidím důvod, proč bych hlasoval. Ve výsledku jsme na tom stejně vždycky bití akorát my. Nezbývá nám než to všechno sledovat zpovzdálí a čekat.“



„Nikdy jsem nevolila. Když už bych šla náhodou volit, tak bych to hodila Le Penové. Radím to i svým dětem.“

Manželé Muriel a Pascal už nepracují. Muriel je v domácnosti. Pascalovi je 59 let a je v předčasném důchodu. Žijí ve vysokém panelovém domě z šedesátých let a říkají, že život v Clichy-sous-Bois se za poslední roky výrazně změnil.

„Zavedla bych omezení na přijímání cizinců. Nemám nic proti tomu, abychom jim pomáhali. Ale všechno má své meze. Měli bychom nejdřív pomoct všem těm lidem bez domova, kteří jsou ve Francii, našim rodinám, matkám samoživitelkám, které dostávají jen tisíc eur měsíčně,“ vyjmenovává Muriel.

„Naše vláda pomáhá v zahraničí, ale měla by pomoct našim spoluobčanům. Znám jednu matku, která je sama se třemi dětmi. Finančně to nezvládá a vypadá to, že skončí na ulici. To je hrůza,“ zlobí se.

Muriel vypočítává, že její sousedé jsou z Pákistánu, Alžírska i Maroka. Z Maroka je také Zoulikha. Na rozdíl od Muriel ale k volbám v neděli určitě půjde.

„Je potřeba splnit svou občanskou povinnost. Člověk může být naštvaný, nesouhlasit se současnou politikou, ale stejně je důležité volit. Já bych byla i pro povinné hlasování. Jak chcete, aby se věci změnili, když nevolíte?“ ptá se.

Zoulikha přijela do Francie se svými rodiči, když jí bylo devět měsíců. Dlouhé roky žila v nedalekém městě Aulnay-sous-Bois. Podle ní je klíčovým tématem nadcházejících voleb nízká kupní síla. Říká, že život místních lidí se zhoršil během pandemie covidu, teď bojují s prudkým zdražováním potravin i pohonných hmot kvůli válce na Ukrajině.

„Žiju ve čtvrti, kde lidé už desátý den v měsíci nemají z čeho žít. To přece není normální. Jsme ve Francii – v zemi, která prý hájí lidská práva. Tohle by člověk čekal možná v Sahelu, ale tady jsme v Evropě,“ podotýká.

Zoulikha pracuje a vypomáhá v kolektivu Aclefeu, který pomáhá lidem na předměstí. Sdružení vzniklo po nepokojích v roce 2005, které odstartovala smrt dvou mladíků. Kolektiv spoluzakládal Mohamed Mechmache, který vysvětluje, proč lidé na předměstí Paříže často nechodí k volbám.

„Tady politiky nevídáme. A když už sem přijedou, tak je to většinou před volbami. Slibují, ale nenabízejí žádné konkrétní činy. Život lidí se tady nemění k lepšímu, spíš k horšímu. Politici jsou navíc schopní čistě na základě svého vlastního prospěchu změnit politickou stranu. To lidi štve. Říkají si, že o jejich životy politikům vůbec nejde.“

Při posledních prezidentských volbách se hlasování zdrželo přes 20 procent voličů. Tentokrát by to podle průzkumu Ipsos - Sopra Steria pro deník Le Parisien mohlo být kolem 30 procent. To jsou miliony lidí, které průzkumy nevidí, a které můžou rozhodnout prezidentské volby.

„Pokud se tito voliči probudí, tak mají sílu na to vytáhnout někoho do popředí nebo ho potopit. Pokud se lidé zvednou a půjdou k volbám, tak výsledky předvolební průzkumů nebudou pravdivé,“ upozorňuje Mechmach.

Pro některé politiky je podle něj obzvlášť důležité přimět své podporovatele jít k volbám. Zatímco Emmanuela Macrona volí starší lidé, kteří jsou zvyklí hlasovat, krajně levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon spoléhá i na mladé lidi a obyvatele z předměstí, z dělnických a chudších čtvrtí, kteří tak často nevolí. Proto Mélenchon pořádal velmi aktivní kampaň a snažil se tyto voliče přesvědčit, aby v neděli hlasovali.

„Pokud lidé z dělnických čtvrtí nebudou volit, tak jsem skončil. Jestliže ale půjdou k volbám ve velkém počtu, tak to bude přesně naopak,“ řekl už před časem ve vysílání televize France 2 šéf levicového hnutí Nepoddajná Francie a prezidentský kandidát Mélenchon, který se v posledních dnech podle agentury Ipsos dotahuje na favorizovanou dvojici Macron-Le Penová.

Mélenchon doufá, že lidé v neděli využijí svou největší zbraň v podobě hlasovacích lístků. V prvním kole před pěti lety v Clichy-sous-Bois zvítězil. Teď doufá, že se mu to podaří na celostátní úrovni.

Kdo ve francouzský prezidentských volbách kandiduje? Do prvního kola boje o Elysejský palác francouzský Ústavní soud pustil dvanáctku kandidátů. Síly změří 10. dubna. Následovat bude druhé kolo o čtrnáct dní později, to již určí příštího prezidenta nebo prezidentku Francie. Největší šanci na zvolení má dle průzkumů současný prezident Emmanuel Macron (považovaný za centristického kandidáta), na druhé pozici se objevuje zástupkyně krajní pravice Marine Le Penová, na třetím místě je Jean-Luc Mélenchon (krajně levicový kandidát). Dále se o prezidentský post uchází za krajní pravici Éric Zemmour a Nicolas Dupont-Aignan, Valérie Pécresse za Republikánskou stranu, Yannick Jadot za Zelené, starostka Paříže a socialistka Anne Hidalgo, dva další zástupci krajní levice Nathalie Arthaud a Philippe Poutou, komunista Fabien Roussel a konečně poslední - aktivistický kandidát - Jean Lassalle.