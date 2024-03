Francouzský Framatome a ruský Rosatom prohlubují spolupráci. Jaderné palivo chtějí vyrábět v Německu

Zatímco prezidenti Ruska a Francie si v posledních týdnech přes média vyměňují tvrdá slova a výhrůžky v souvislosti s válkou na Ukrajině, inženýři obou zemí prohlubují spolupráci. Francouzská společnost Framatome a ruský Rosatom chtějí spolupracovat při výrobě jaderného paliva v továrně na severu Německa. Proti projektu protestují tisícovky lidí a odborníci upozorňují na bezpečnostní rizika. Od stálého zpravodaje Paříž 21:01 21. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé demonstrují před továrnou v Lingenu za vyřazení všech jaderných elektráren z provozu (archivní foto) | Foto: Markus Hibbeler | Zdroj: Reuters

Projekt spolupráce mezi francouzskou společností Framatome a ruskou společností Rosatom se nachází v pokročilé fázi. Smlouva o této spolupráci byla uzavřena již v roce 2021, a tedy ještě před vypuknutím války na Ukrajině.

Framatome plánuje vyrábět palivo na severozápadě Německa, v oblasti u hranic s Nizozemskem ve městě Lingen, a hodlá využít ruskou licenci.

Současně se Framatome zabývá vlastním vývojem, který by umožnil nezávislost na ruské licenci v budoucnosti. Tento krok by měl být podporován i Evropskou komisí. Závislost na ruské jaderné technologii bylo jedním z klíčových témat diskuse na čtvrtečním setkání v Bruselu.

„Naši zákazníci nám zcela jasně řekli, že nechtějí přecházet od ruského monopolu k americkému. Navíc Evropská komise podporuje tento projekt, který zachovává hospodářskou soutěž v Evropě a poskytuje stoprocentně evropské a suverénní řešení,“ vysvětlil pro francouzský deník Le Point výkonný viceprezident Framatomu Lionel Gaiffe.

Elektrárny a zásoba paliva

V německém Lingenu by měli začít vyrábět palivo pro reaktory typu VVER. To jsou reaktory ruské koncepce, které vznikaly v bývalém východním bloku, v zemích jako Slovensko, Bulharsko, ale i Česko. Rusové byli po dlouhou dobu jediní, kteří byli schopní vyrábět tento typ paliva pro tento typ reaktorů.

Americká společnost Westinghouse se výrobou začala zabývat v roce 2014. Minulý rok přišla s vlastní technologií, díky které dokážou tímto palivem zásobovat i reaktory ruské koncepce.

Francouzská společnost Framatome svůj vlastní design pro tento typ reaktoru začala vyvíjet v roce 2018. A Česká energetická společnost podepsala před dvěma lety s americkým Westinghouse a právě i s francouzským Framatomem dohodu o dodávkách paliva pro jadernou elektrárnu Temelín.

Bezpečnostní rizika

Kritické hlasy zaznívají hlavně z Německa, kde se má palivo vyrábět.

Odborníci, jako například německá právnička Michaela Johnová, která se zabývá jadernými technologiemi, upozorňují na to, že díky francouzsko-ruské dohodě by mohli pracovníci Rosatomu přijet do továrny na severu Německa, což by mohla být příležitost pro Kreml ohrozit jaderné elektrárny po celé Evropě.

I když Německo uzavřelo svůj poslední reaktor v roce 2023, země stále vyrábí jaderné palivo v továrně v Dolním Sasku, které zásobuje část Evropy. Sám dolnosaský ministr energetiky Christian Meyer zdůrazňoval, že obchod s Putinem musí skončit, a to právě včetně jaderné energetiky. Upozorňoval i na rizika sabotáže a špionáže.

Nicméně Lionel Gaiffe kritiku odmítá. Podle něj nebude mít žádný ruský pracovník přístup do továrny na severu Německa. Německé úřady by o projektu měly rozhodnout v polovině května.