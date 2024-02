Francouzský lékař, který operoval dvouletého Martínka: Museli jsme prorazit lebku

V nemocnici ve francouzském Montpellier se po operaci úspěšně zotavuje dvouletý Martínek s vzácnou genetickou poruchou. „Dítě je při zákroku v celkové anestezii. Musíme prorazit lebku, abychom mohli na přesné místo v mozku zavést mikro katetr a potom tam vstříknout léčebnou látku. To trvá 35 minut,“ popsal lékař Thomas Roujeau. Rodina malého chlapce Radiožurnálu potvrdila, že se zákrok minulý týden vydařil, a že se Martínkovi vede dobře. Od stálého zpravodaje Montpellier 19:07 7. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský neurochirurg Thomas Roujeau | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Na Martínkovi byste v podstatě nepoznal, že proběhla nějaká operace. Je úplně v pohodě. Nemá na sobě žádný obvaz, žádné hadičky, nic. Jediná známka je, ne malá, že má přes celou hlavičku jizvičku. Pan neurochirurg se ale tak snažil, takže jakmile se mu jizva zahojí, tak nebude vidět,“ popsal Radiožurnálu otec dvouletého Martina, Tomáš Zatloukal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o pozadí operace dvouletého Martínka

Jedním z lékařů, které chválí, je francouzský neurochirurg Thomas Roujeau. Právě on měl na starosti náročnou operaci z minulého týdne.

„Dítě je při zákroku v celkové anestezii. Musíme prorazit lebku, abychom mohli na přesné místo v mozku zavést mikro katetr a potom tam vstříknout léčebnou látku. To trvá 35 minut. Celkem jsou potřeba čtyři takové aplikace,“ řekl lékař.

Cílem genové terapie je transplantace genu do nervových buněk. Ty pak můžou produkovat enzym a následně i chybějící protein. Francouzi tuto léčbu poprvé vyzkoušeli v prosinci roku 2020.

Dvouletý Martínek se zotavuje po operaci ve Francii. Těšíme se na první výsledky léčby, vypráví jeho otec Číst článek

„Ve Francii se s touto genetickou chorobou léčilo osm pacientů. Dva z nich v Paříži a zbylých šest tady u nás v Montpellier. Další děti podstoupily léčbu ve Velké Británii a v Německu,“ uvedl Roujeau.

Očekávaná zlepšení

Pacienti, kteří se s podobnou genetickou poruchou v Montpellier léčili, byli ve srovnání Martínkem starší. Lékaři proto věří, že by terapie mohla mít pro dvouletého chlapce ještě větší přínos než v případě dříve operovaných dětí. První účinky léčby by se měly projevit do několika týdnů.

„Ve všech minulých případech se operovaným dětem zlepšil spánek. Přibývají na váze, protože lépe přijímají potravu. Zlepšuje se jejich polykací reflex a tím pádem můžou přejít z rozmixovaných jídel na malé kousky. Děti zároveň víc reagují na své okolí a ty, které vůbec nemluvily, tak začínají dělat zvuky a říkají první slabiky. Pacienti získávají taky lepší kontrolu nad svými pohyby,“ přiblížil neurochirurg.

Dvouletému Martínkovi dělal při náročné operaci v Montpellier společnost plyšový krteček.

„Krteček byl s Martínkem i na sále. Nevím, jestli opravdu přímo na operačním sále, ale sestřičky si ho tam vzaly a daly mu dokonce i cedulku s Martínkovým jménem. Krteček tím pádem cestoval na sál a pak i na jednotku intenzivní péče,“ vyprávěl otec.

Martínek na vyšetření v nemocnici v Montpellier | Foto: Archiv rodiny

Příspěvky na léčbu

Martínek se v Montpellier může léčit i díky rozsáhlé sbírce přes dárcovský portál Donio, kde se vybralo přes 150 milionů korun.

Rodina všechny peníze nevyužije a chce, aby zbytek financí pomáhal zase jiným dětem: „Aktuálně komunikujeme s Doniem a snažíme se přijít na způsob, jakým to správně a férově rozdělit.“

Chlapec zůstane ve Francii až do konce příštího týdne. Pokud vše půjde podle plánu, tak se následně vrátí domů do Česka. Po návratu chlapce čeká třídenní hospitalizace v pražském Motole, kde ho zkontrolují čeští lékaři.