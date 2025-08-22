Francouzský park odmítl vpustit izraelské děti. Provozovateli nyní hrozí až tři roky vězení

Kvůli obvinění z antisemitismu zadržela policie muže na jihu Francie. Provozovatel zábavního parku odmítl podle státního zastupitelství vpustit do zařízení děti z Izraele. Francouzský ministr vnitra Bruno Retailleau označil případ za závažný, uvedly agentury AFP a AP.

Policie vzala provozovatele parku do vazby (ilustrační foto) | Foto: Čeněk Třeček | Zdroj: iROZHLAS.cz

Skupina přibližně 150 izraelských dětí ve věku osm až 16 let, která trávila dovolenou ve Španělsku, si rezervovala návštěvu lanového parku v jihofrancouzském městě Porté-Puymorens. Podle státního zástupce jim provozovatel parku „kvůli svému osobnímu přesvědčení nepovolil vstup“, a to navzdory existující rezervaci.

Židovští cestující letu do Madridu dostali jídlo s nápisem Svobodu Palestině

Policie vzala provozovatele parku do vazby. Podle prokuratury mu za diskriminaci na základě náboženského vyznání hrozí až tři roky vězení. Muž svou vinu popírá.

„Takto naše republika vypadat nemá. Tento případ je závažný, protože se odehrává v kontextu, kdy dochází k prudkému nárůstu antisemitských činů,“ uvedl po zatčení muže Retailleau. Čin pobouřil také francouzské židovské organizace.

Vztahy mezi Francií a Izraelem jsou napjaté. Před několika dny izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařkl Emmanuela Macrona z rozdmýchávání ohně antisemitismu kvůli tomu, že francouzský prezident oznámil rozhodnutí uznat Stát Palestina.

Macron po útoku teroristického hnutí Hamás ze 7. října 2023 vyjadřoval solidaritu s Izraelem, od té doby ale postupně zesiluje kritiku strategie izraelské vlády v Pásmu Gazy.

Ve Francii žije největší židovská komunita v západní Evropě čítající přibližně 500 tisíc osob a zároveň velmi početná arabsko-muslimská komunita. Ministerstvo vnitra zaznamenalo mezi lednem a květnem 2025 celkem 504 antisemitských činů, což představuje pokles o 24 procent proti loňskému roku, ale také zdvojnásobení ve srovnání se stejným obdobím roku 2023.

