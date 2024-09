Francouzský senátor je obviněn z toho, že se při oslavě pokusil omámit svoji kolegyni extází

Francouzský senátor Joël Guerriau, který je podezřelý, že podal extázi své kolegyni z vládního bloku a poslankyni Sandrine Jossové bez jejího svolení, nebude chodit na zasedání Senátu a rezignuje na své funkce. Podle agentury AFP to politik oznámil po jednání s předsedou Senátu Gérardem Larcherem, který žádal, aby se vzdal i svého mandátu. Guerriau tento týden vyšetřovatelům mimo jiné vysvětloval obsah svého mobilního telefonu. Paříž 22:11 25. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský senátor Joël Guerriau | Foto: Amaury Cornu | Zdroj: Reuters

Senátor Guerriau čelí od loňského roku podezření, že podal poslankyni Jossové extázi bez jejího svolení, aby ji pak mohl sexuálně napadnout. Poslankyně se v listopadu minulého roku zúčastnila oslavy, kterou Guerriau uspořádal u sebe doma. Podle agentury AFP byla jedinou pozvanou ženou. Jossová vyšetřovatelům řekla, že po ní senátor chtěl, aby pila rychle, a choval se divně. To poslankyni, které se začalo dělat špatně, vyděsilo a oslavu předčasně opustila.

Podle agentury AFP toxikologické rozbory ukázaly, že Jossová měla v krvi vysokou hodnotu extáze. Naměřená koncentrace dosáhla 388 nanogramů drogy na mililitr krve. V České republice je přitom limit pro spáchání trestného činu při řízení pod vlivem extáze 150 ng/ml.

V úterý Guerriaua vyslechli vyšetřovatelé ohledně obsahu jeho telefonu. Analýzy ukázaly, že zhruba měsíc před oslavou někdo na internetovém prohlížeči senátorova telefonu hledal informace o drogách a znásilnění či o vlivů extáze na chování, uvedla agentura AFP s odkazem na nejmenovaný zdroj obeznámený s vyšetřováním.

Advokáti senátora nechtěli výslech komentovat. Během zadržení na začátku vyšetřování loni v listopadu však Guerriau uvedl, že extáze se možná dostala do pití poslankyně nedopatřením. Guerriau tvrdí, že dostal od jiného nejmenovaného senátora látku na povzbuzení, že si ji na sypal do skleničky, ale pak ji nevypil. „Je možné, že (látka) zůstala na dně skleničky, kterou jsem jí podal,“ uvedl senátor, který však odmítá, že by omámil Jossovou úmyslně. Své chování na večírku vysvětlil tím, že prováděl „kouzelnické triky“.

Senátora loni kvůli této kauze vyloučil ze svých řad klub vládní strany Horizons. Guerriau ve středu po jednání se šéfem horní komory Larcherem oznámil, že se nebude účastnit zasedání Senátu, aby nenarušoval klid zákonodárců. Rezignuje také na funkce, které měl v senátních orgánech. Podle spolupracovníků předsedy Senátu Larcherův požadavek, aby Guerriau rezignoval zcela, „zůstal bez odezvy“, napsal deník Le Monde.