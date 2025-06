Francouzský soud poslal za mříže dva nezletilé chlapce. Znásilnili dívku židovského původu

Francouzský soud pro nezletilé poslal do vězení dva chlapce na sedm a devět let kvůli znásilnění dvanáctileté židovské dívky u Paříže, píše agentura AFP. Pro třetího chlapce, který se na znásilnění rovněž podílel, navrhli státní zástupci kvůli jeho nízkému věku umístnění do výchovného zařízení, a to po dobu pěti let.

