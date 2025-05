Francouzský soud rozhodne o pedofilním doktorovi. Za stovky zneužití může za mříže až na 20 let

Francouzský soud vynese verdikt v případu pedofilního chirurga Joela Le Scourneca. Za 30 let zneužil nebo znásilnil v několika nemocnicích na 300 svých pacientů, většinou malých dětí. Hrozí mu až 20letý trest. Od stálého zpravodaje Vannes 8:35 28. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzská policie Le Scouarneca zadržela už v roce 2005 za držení dětské pornografie (ilustrační foto) | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Francouzský soud vynese verdikt v největším soudním případu zneužívání dětí v historii země. 74letý bývalý chirurg Joël Le Scouarnec podle obžaloby v rozmezí desítek let sexuálně napadl nebo znásilnil asi 300 svých pacientů. Obětem bylo v průměru 11 let.

Lékař postupoval v průběhu 30 let podobně – v nemocničních pokojích vyhledával mladší děti, u kterých zrovna nebyli rodiče ani zdravotníci. Místo lékařského vyšetření je pak osahával, zneužíval a strkal jim prsty do pohlavních orgánů. Dával si přitom pozor, aby dětem nezpůsobil bolest nebo viditelné zranění.

Dřívější prohřešek

Cécile de Oliveira, právnička několika obětí lékaře, pro Český rozhlas popsala situaci jejích klientů: „Zastupuji mladou ženu, která byla sexuálně napadená, když ji byly tři roky. Byla pod anestezií. Doktor Le Scouarnec ji operoval. Nedávno se s rodiči dozvěděli, co přesně se stalo. Je to pro ní velmi těžké. Vnímá to všechno jako velkou zradu.“

Jiné děti zase chirurg zneužil při bdělosti. „Chlapec byl tehdy při vědomí ve svém pokoji. Lékaři měli podezření na zánět slepého střeva. Nakonec ho ale neoperovali. Zůstal 24 hodin na klinice. Chirurg ho zneužil, když byl na začátku adolescence,“ popisuje de Oliveira.

Ta zastupuje několik obětí, které viní nejen chirurga, ale zpochybňují i postup zdravotnického systému a francouzské justice. Policie totiž Le Scouarneca zadržela už v roce 2005 za držení dětské pornografie, chirurg ale dostal jen podmínku.

V práci pokračoval a zneužil další děti. Ministr spravedlnosti Gérald Darmanin slibuje legislativní změny.