Francouzští vinaři se obávají nových amerických cel. ‚Evropa se nemůže nechat zastrašit,‘ řekl premiér

Premiér Bayrou řekl, že Evropa se nemůže nechat zastrašit. Podobně se vyjadřují i další členové jeho vlády. Ministr financí Éric Lombard potvrdil, že Francie vyjednává s Evropskou komisí o případném zavedení dalších odvetných cel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Minulý rok francouzští vinaři do USA vyvezli zboží v hodnotě čtyř miliard dolarů

„Víme, že Trump je obchodník. Vyjednává tím způsobem, že uvalí cla. Je to hloupá válka. Jestliže s ním chceme vyjednávat, musíme používat stejné zbraně,“ prohlásil Lombard.

Ministr obchodu Laurent Saint-Martin napsal na sociální síť X, že Francie necouvne před hrozbami a bude chránit své klíčová odvětví, své vinaře.

USA jako klíčový trh

Francouzští vinaři se na možnost zavedení nových amerických cel připravovali. Co je ale překvapilo, je výše 200 procent, kterou hrozí americký prezident Donald Trump.

Například pro výrobce koňaku by to mohlo být likvidační, tento sektor se totiž potýká i se cly v Číně. Pro další francouzské vinaře by vysoká americká cla znamenala velké komplikace.

Zavedeme clo 200 procent na alkoholické výrobky z EU, hrozí Trump. Požaduje zrušení cla na whisky Číst článek

„Je to pro nás velmi zneklidňující. Bude tím trpět celé naše odvětví. Vyvážím zhruba dvacet procent výroby. Dvě třetiny z toho posílám do Spojených států, konkrétně do Severní Karolíny,“ popisoval pro Rádio Svobodná Evropa vinař Étienne.

On i další vinaři se obávají toho, že pokud Trump zavede dvousetprocentní cla, tak se jejich vína stanou ve Spojených státech neprodejná. Byla by totiž příliš drahá a američtí zákazníci by volili levnější varianty například z Argentiny nebo Chile.

Francouzští vinaři se už delší dobu koukají na jiné trhy, například v Thajsku. Trvá tam ale navázat kontakty a průnik na tamější trhy by je nezachránil. Spojené státy jsou totiž pro francouzské vinaře nejdůležitějším zahraničním trhem.

Minulý rok francouzští vinaři do USA vyvezli zboží v hodnotě čtyř miliard dolarů, v přepočtu 90 miliard korun. Šlo hlavně o víno a koňak, které táhly prodeje. Francouzští vinaři jsou dlouhodobě zvyklí vyvážet na americký trh.

Koncem devadesátých let vznikla transatlantická dohoda, která zrušila celní bariéry, což vedlo k výraznému růstu obchodní výměny. To trvalo až do prvního Trumpova prezidentství v roce 2018, kdy americký prezident zavedl první cla a rozpoutal obchodní válku.