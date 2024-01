Francouzští zemědělci připravují blokádu Paříže. Traktory chtějí zablokovat hlavní příjezdové cesty

Francouzští zemědělci chtějí traktory zablokovat příjezdové cesty do Paříže | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas



Další fotografie (5)

Protestující francouzští zemědělci hrozí blokádou Paříže. Traktory chtějí v pondělí odpoledne zablokovat příjezdové silnice do hlavního města. A to i přes to, že vláda přistoupila na některé jejich požadavky a ohlásila například výrazné zjednodušení zemědělských norem. Protestní hnutí, které původně začalo na jihu Francii, se tak postupně šíří po celé zemi.